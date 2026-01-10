São Paulo x Real Soccer: onde assistir e horário pela Copinha

Repórter
Publicado em 10 de janeiro de 2026 às 09h37.
O Real Soccer e o São Paulo se enfrentam neste sábado, 10 de janeiro, às 18h30, no Estádio Municipal Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP), pela terceira rodada do Grupo 19 da Copinha 2024. A partida terá transmissão ao vivo na CazéTV.
Já classificado para a próxima fase da competição, o Tricolor paulista lidera o grupo com campanha perfeita: duas vitórias em dois jogos, seis pontos somados, quatro gols marcados e nenhum sofrido.
O técnico do São Paulo deve aproveitar o duelo para rodar o elenco, mas sem perder o foco em manter o 100% de aproveitamento.
O Real Soccer, por outro lado, joga para tentar surpreender e fechar sua participação com dignidade, em um grupo dominado pelo clube do Morumbi.
O jogo deste sábado, 18h30, entre Real Soccer e São Paulo terá transmissão ao vivo na CazéTV.
Você pode assistir à partida online gratuitamente pelo canal da CazéTV no YouTube.