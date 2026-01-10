Esporte

São Paulo x Real Soccer: onde assistir e horário pela Copinha

Partida entre Real Soccer x São Paulo é válida pela terceira rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior

Publicado em 10 de janeiro de 2026 às 09h37.

O Real Soccer e o São Paulo se enfrentam neste sábado, 10 de janeiro, às 18h30, no Estádio Municipal Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP), pela terceira rodada do Grupo 19 da Copinha 2024. A partida terá transmissão ao vivo na CazéTV.

Já classificado para a próxima fase da competição, o Tricolor paulista lidera o grupo com campanha perfeita: duas vitórias em dois jogos, seis pontos somados, quatro gols marcados e nenhum sofrido.

O técnico do São Paulo deve aproveitar o duelo para rodar o elenco, mas sem perder o foco em manter o 100% de aproveitamento.

O Real Soccer, por outro lado, joga para tentar surpreender e fechar sua participação com dignidade, em um grupo dominado pelo clube do Morumbi.

  • Provável escalação do São Paulo: Luciano, Felipe Oliveira, Lucyan, Isac Silva, Luis Osorio, Pedro Ferreira, Matheus Ferreira, Djhordney, Gustavo Santana, Tetê, Paulinho Venuto.
  • Provável escalação do Real Soccer: Erik, Antony, João Oliveira, Raul, Kauã Andriws, Breno, Vinícius Greghi, Pedro Henrique, Toninho, Brayan, Sulivan.

Onde assistir ao vivo o jogo Real Soccer x São Paulo hoje pela Copinha?

O jogo deste sábado, 18h30, entre Real Soccer e São Paulo terá transmissão ao vivo na CazéTV.

Como assistir online o jogo Real Soccer x São Paulo hoje?

Você pode assistir à partida online gratuitamente pelo canal da CazéTV no YouTube.

