Acha que os ingressos da Copa do Mundo são os mais caros? Os preços dos trens vão te surpreender

A dois meses do início dos jogos da Copa do Mundo no MetLife Stadium, em Nova Jersey, um debate sobre mobilidade de torcedores já agita os ânimos entre autoridades e organizadores. As preocupações envolvem o custo do transporte até o estádio e surge em meio ao aumento geral de preços associados ao torneio.

Torcedores foram informados, nesta semana, de que a passagem de trem ida e volta entre a Penn Station, em Nova York, e o MetLife Stadium terá custo de US$ 150 (aproximadamente R$ 750, na cotação atual), operada pela NJ Transit. Em dias de jogos da NFL, quando atuam New York Jets ou New York Giants, o mesmo trajeto custa apenas US$ 12,90, segundo o Wall Street Journal.

O aumento no transporte se soma ao encarecimento dos ingressos, que atingiram os maiores valores já registrados na história do torneio. O cenário reflete o modelo de preços dinâmicos adotado pela FIFA, entidade máxima do futebol, que influenciou também práticas comerciais em cidades-sede.

A discussão em Nova Jersey ganhou dimensão política após posicionamento da governadora Mikie Sherrill (do Partido Democrata). A gestora criticou a FIFA, embora o valor das passagens tenha sido definido por autoridades locais.

“Herdamos um acordo em que a FIFA não está fornecendo US$ 0 para o transporte dos torcedores para a Copa do Mundo”, afirmou. “E enquanto a NJ Transit arca com uma conta de US$ 48 milhões para levar os torcedores com segurança até os estádios e de volta para casa, a FIFA está lucrando US$ 11 bilhões.”

O MetLife Stadium recebe o primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo (Reprodução/Redes Sociais)

Sherrill solicitou que a FIFA assuma os custos de transporte para os oito jogos previstos no estádio, incluindo a final marcada para 19 de julho. A entidade respondeu que acordos firmados em 2018 previam transporte gratuito aos torcedores, mas que, em 2023, a exigência foi alterada para acesso a transporte “a preço de custo”.

A FIFA declarou que não há precedentes de organizadores de grandes eventos no estádio serem responsáveis pelo custeio do transporte de torcedores. O posicionamento foi apresentado por meio de porta-voz.

A tensão aumentou na sexta-feira, quando Sherrill afirmou que a FIFA teria eliminado vagas de estacionamento no MetLife Stadium durante o torneio, o que ampliaria a demanda por transporte público. Segundo ela, a medida transfere à NJ Transit a responsabilidade de transportar um volume de passageiros quatro vezes superior ao habitual em eventos no local.

Custos de transporte em outras cidades-sede

O aumento nos custos logísticos não se restringe à região de Nova York. Em Boston, o comitê organizador anunciou tarifa de US$ 95 (quase R$ 500) para transporte de ida e volta por ônibus até o Gillette Stadium, em Foxborough, valor quatro vezes superior ao habitual.

A reação de torcedores internacionais também ganhou espaço. Thomas Concannon, da Football Supporters' Association, declarou em entrevista à BBC: "Supostamente, deveríamos estar recebendo torcedores do mundo todo". E acrescentou: "E acho que, neste momento, os torcedores não poderiam se sentir menos bem-vindos. Acho que ninguém esperava que o transporte fosse gratuito desta vez. Mas também não esperávamos ser explorados."

A Copa do Mundo representa a principal fonte de receita da FIFA, que retorna ao mercado dos Estados Unidos — país-sede ao lado de Canadá e México — após a edição de 1994. O presidente Gianni Infantino liderou a expansão do torneio para 48 seleções e costuma descrever a competição como "104 Super Bowls".

O uso de preços dinâmicos nos ingressos elevou valores para milhares de dólares em determinadas partidas. Em plataformas de revenda, nesta sexta-feira, o preço inicial para a final no MetLife Stadium superava US$ 9.000.

Com transporte incluído, o custo total da experiência pode ultrapassar US$ 9.150 por pessoa.

Quando será a Copa do Mundo 2026?

Os jogos da Copa do Mundo começarão em 11 de junho de 2026 e serão sediados nos Estados Unidos, Canadá e México. As partidas serão encerradas em 19 de julho.

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