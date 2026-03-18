Esporte

Liverpool x Galatasaray: horário, onde assistir e prováveis escalações

Times se enfrentam nesta quarta-feira, em Anfield, pelo jogo da volta das oitavas de final da Champions League; Reds precisam vencer por dois gols para avançar diretamente, enquanto turcos têm a vantagem do empate

LIVERPOOL, INGLATERRA - 5 DE OUTUBRO: Diogo Jota, do Liverpool, comemora após marcar o segundo gol da equipe durante a partida da Liga Europa da UEFA entre Liverpool FC e R. Union Saint-Gilloise, em Anfield, em 5 de outubro de 2023, em Liverpool, Inglaterra. (Foto de Alex Livesey/Getty Images) (Alex Livesey / Correspondente autônomo/Getty Images)

LIVERPOOL, INGLATERRA - 5 DE OUTUBRO: Diogo Jota, do Liverpool, comemora após marcar o segundo gol da equipe durante a partida da Liga Europa da UEFA entre Liverpool FC e R. Union Saint-Gilloise, em Anfield, em 5 de outubro de 2023, em Liverpool, Inglaterra. (Foto de Alex Livesey/Getty Images) (Alex Livesey / Correspondente autônomo/Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 18 de março de 2026 às 06h18.

Liverpool e Galatasaray entram em campo nesta quarta-feira, 18, às 17h (de Brasília), em Anfield Road, pelo jogo da volta das oitavas de final da UEFA Champions League. Veja onde assistir e prováveis escalações.

Como chega o Liverpool

Os Reds têm uma missão clara: vencer por pelo menos dois gols de diferença para avançar diretamente. Uma vitória simples leva a decisão para a prorrogação e, se persistir o empate, a definição será nos pênaltis. No jogo de ida, na Turquia, o Galatasaray venceu por 1 a 0 com gol de Lemina logo aos sete minutos. O Liverpool chegou a marcar com Konate, mas o gol foi anulado pelo VAR por toque de mão.

A fase recente da equipe preocupa: após quatro vitórias seguidas, o time tropeçou nos últimos quatro jogos — venceu apenas um, empatou um e perdeu dois, incluindo uma derrota para o lanterna da Premier League. Ainda assim, a equipe aposta na força do Anfield para buscar a classificação.

Em relação ao jogo de ida, o técnico Arne Slot deve fazer duas mudanças: Alisson e Gakpo entram nos lugares de Mamardashvili e Gómez, respectivamente. Com isso, Szoboszlai será recuado para a lateral direita, segundo a ESPN.

Como chega o Galatasaray

O time turco vive grande fase. Nas últimas 12 partidas, perdeu apenas duas vezes e chega ao confronto com cinco vitórias consecutivas. Com a vantagem do empate, a equipe do técnico Okan Buruk não deve ficar buscando o contra-ataque mesmo estando fora de casa.

A única alteração esperada é defensiva: Sanchez, suspenso pelo acúmulo de cartões, dá lugar a Bardakci. O destaque do time é Gabriel Sara, convocado na última segunda-feira pelo técnico Carlo Ancelotti para os amistosos da seleção brasileira contra França e Croácia na Data Fifa de março.

Nos bastidores, o presidente do clube, Dursun Özbek, prometeu uma premiação milionária ao elenco: cada jogador pode receber um bônus de 4,4 milhões de euros — cerca de R$ 23,8 milhões — caso o Galatasaray elimine o Liverpool. Além disso, o dirigente ofereceu um carro a cada atleta se a equipe continuar avançando na competição.

O vencedor do confronto enfrenta PSG ou Chelsea nas quartas de final.

Onde assistir Liverpool x Galatasaray ao vivo pela Champions League

A partida terá transmissão ao vivo na TNT (TV fechada) e no HBO Max (streaming).

Prováveis escalações

  • Liverpool (técnico: Arne Slot)
    • Alisson; Szoboszlai, Konate, Van Dijk e Kerkez; Gravenberch e Mac Allister; Salah, Wirtz e Gakpo; Ekitike.
  • Galatasaray (técnico: Okan Buruk)
    • Cakir; Sallai, Singo, Bardakci e Jakobs; Torreira, Lemina, Gabriel Sara, Yilmaz e Lang; Osimhen.
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