Galatasaray x Juventus: horário e onde assistir ao jogo da Champions League hoje

Equipes se enfrentam nesta terça-feira, 17, pelo jogo de ida dos playoffs das oitavas de final da Champions League

Galatasaray x Juventus: horário e onde assistir ao jogo nesta terça-feira, 17 (Fabrizio Carabelli/SOPA Images/LightRocket/Getty Images)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 17 de fevereiro de 2026 às 12h21.

O Galatasaray recebe a Juventus nesta terça-feira, 17, às 14h45 (de Brasília), no Rams Park, em Istambul, pelo duelo de ida dos playoffs das oitavas de final da Uefa Champions League 2025/26.

A partida terá transmissão ao vivo pela TNT, na TV fechada, e pela HBO Max, no streaming.

O clube turco avançou ao mata-mata após concluir a fase de liga na 20ª posição. Mesmo sem vitórias nas quatro rodadas finais, assegurou presença nos playoffs. No cenário doméstico, vem de triunfo por 5 a 1 sobre o Eyupspor.

A equipe italiana terminou a etapa inicial em 13º lugar. Apesar da reação na reta final da fase classificatória, soma apenas uma vitória nas últimas cinco partidas. Vlahovic e Thuram seguem como desfalques.

Que horas é o jogo Galatasaray x Juventus?

O confronto começa às 14h45 (horário de Brasília), nesta terça-feira, 17.

Onde assistir ao jogo Galatasaray x Juventus?

TV fechada: TNT
Streaming: HBO Max

Provável escalação de Galatasaray e Juventus

Galatasaray (técnico: Okan Buruk): Cakir; Sallai, Sánchez, Bardakci e Jakobs; Lemina, Gundogan, Gabriel Sara, Sané e Yilmaz; Osimhen.

Juventus (técnico: Luciano Spalletti): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly e Cambiasso; Miretti, Locatelli, Conceição, McKennie e Yildiz; David.

Arbitragem

Árbitro: Danny Makkelie (HOL)
Assistentes: Hessel Steegstra (HOL) e Jan de Vries (HOL)
VAR: Bastian Dankert (ALE)

