Esporte

Galatasaray x Liverpool: onde assistir, horário e prováveis escalações

Galatasaray recebe o Liverpool no RAMS Park às 14h45 pelo jogo de ida das oitavas; Reds chegam sem Alisson, lesionado no treino

Liverpool: Os Reds visitam o Galatasaray pela Champions (Julian Finney/Getty Images)

Renan Rodrigues
Renan Rodrigues

Freelancer

Publicado em 10 de março de 2026 às 08h41.

Tudo sobreFutebol
Saiba mais

O Galatasaray recebe o Liverpool nesta terça-feira, 10, às 14h45, no horário de Brasília, no Ali Sami Yen Sports Complex RAMS Park, em Istambul, pelo jogo de ida das oitavas de final da Champions League.

Como chega o Galatasaray para o confronto

O Galatasaray chega às oitavas depois da vitória no agregado contra a Juventus nos playoffs.

O time turco venceu o jogo de ida por 5 a 2 e sofreu três gols na partida de volta em Turim, o que levou a decisão da vaga para a prorrogação. Com gols de Osimhen e Baris Alper Yilmaz aos 105+7 e 119 minutos, respectivamente, a equipe garantiu a classificação para as oitavas de final.

Como chega o Liverpool para o confronto

O Liverpool chega para o confronto com um desfalque importante.

O goleiro Alisson sentiu um desconforto no fim do ultimo treino, não viajou com a delegação e está fora do jogo, com Giorgi Mamardashvili sendo o substituto imediato para a posição. Os ingleses terminaram a fase de grupos da Champions em 3º lugar, com seis vitórias em oito jogos, e avançou diretamente para as oitavas.

Onde assistir Galatasaray x Liverpool ao vivo

A partida terá transmissão na TNT e no HBO Max.

Prováveis escalações

  • Galatasaray (Técnico: Okan Buruk)
    Uğurcan Çakır; Sallai, Sánchez, Abdülkerim Bardakcı e Jakobs; Torreira, Lemina e Gabriel Sara; Barış Alper Yılmaz, Sané e Osimhen.
  • Liverpool (Técnico: Arne Slot)
    Mamardashvili; Frimpong, Konaté, Van Dijk e Kerkez; Gravenberch e Mac Allister; Salah, Szoboszlai e Gakpo (Wirtz); Ekitiké.
