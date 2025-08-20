São Paulo avança às quartas de final e garante premiação milionária; saiba quanto

O tricolor paulista avançou na Copa Libertadores da América e garantiu sua vaga nas quartas de final na última terça-feira, 19. Além do grande alívio, o clube também conquistou uma premiação milionária ao superar o Atlético Nacional de Medellín nos pênaltis.

O empate por 1 a 1 no tempo normal, com gols de André Silva para o Tricolor e Morelos para os colombianos, levou a decisão para as cobranças de pênalti, onde o time paulista venceu po

Rafael brilha e supera trauma de eliminações anteriores

O goleiro Rafael foi o grande destaque da partida ao defender uma cobrança decisiva de pênalti, ajudando o São Paulo a superar o trauma das eliminações anteriores nas penalidades.

Sua atuação foi fundamental para garantir a classificação e manter o time vivo na competição.

Quanto o São Paulo ganhou?

Com a classificação para as quartas de final, o São Paulo assegurou uma premiação de US$ 1,7 milhão (aproximadamente R$ 9,6 milhões).

Somando as premiações já obtidas nesta edição — US$ 3 milhões pela participação na fase de grupos, US$ 330 mil por cada vitória na primeira fase, e US$ 1,25 milhão pela classificação às oitavas — o clube já arrecadou cerca de US$ 7,27 milhões, o que equivale a aproximadamente R$ 40 milhões.

Próximo desafio: aguardando o vencedor de Botafogo x LDU

Agora, o São Paulo aguarda o vencedor do confronto entre Botafogo e LDU para conhecer seu próximo adversário nas quartas de final da Copa Libertadores.