São Paulo avança às quartas de final e garante premiação milionária; saiba quanto

O Tricolor paulista segue em sua busca pelo título, agora com uma premiação expressiva e uma vaga entre os oito melhores times da competição continental

Raphaela Seixas
Estagiária de jornalismo

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 09h58.

Última atualização em 20 de agosto de 2025 às 09h59.

O tricolor paulista avançou na Copa Libertadores da América e garantiu sua vaga nas quartas de final na última terça-feira, 19. Além do grande alívio, o clube também conquistou uma premiação milionária ao superar o Atlético Nacional de Medellín nos pênaltis.

O empate por 1 a 1 no tempo normal, com gols de André Silva para o Tricolor e Morelos para os colombianos, levou a decisão para as cobranças de pênalti, onde o time paulista venceu po

Rafael brilha e supera trauma de eliminações anteriores

O goleiro Rafael foi o grande destaque da partida ao defender uma cobrança decisiva de pênalti, ajudando o São Paulo a superar o trauma das eliminações anteriores nas penalidades.

Sua atuação foi fundamental para garantir a classificação e manter o time vivo na competição.

Quanto o São Paulo ganhou?

Com a classificação para as quartas de final, o São Paulo assegurou uma premiação de US$ 1,7 milhão (aproximadamente R$ 9,6 milhões).

Somando as premiações já obtidas nesta edição — US$ 3 milhões pela participação na fase de grupos, US$ 330 mil por cada vitória na primeira fase, e US$ 1,25 milhão pela classificação às oitavas — o clube já arrecadou cerca de US$ 7,27 milhões, o que equivale a aproximadamente R$ 40 milhões.

Próximo desafio: aguardando o vencedor de Botafogo x LDU

Agora, o São Paulo aguarda o vencedor do confronto entre Botafogo e LDU para conhecer seu próximo adversário nas quartas de final da Copa Libertadores.

São Paulo Futebol Clube

