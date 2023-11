Libertadores: Boca Juniors define time para encarar o Fluminense na final; veja titulares

Na véspera da grande decisão da Libertadores, entre Fluminense e Boca Juniors, o time argentino já tem encaminhado qual serão os titulares para a partida. A única baixa confirmada da equipe será o defensor Marcos Rojo, que cumpre suspensão após ter sido expulso na semifinal, contra o Palmeiras.

Com isso, Nicolás Valentini assumirá a condição de titular. Esta será a única mudança em relação ao time titular da partida de volta contra o Palmeiras. O técnico Jorge Almiron deve escalar o time com: Sergio Romero; Luís Advíncula, Nicolás Figal, Nicolás Valentini e Frank Fabra; Cristian Medina, Ezequiel Fernández, Pol Fernández e Valentín Barco; Miguel Merentiel e Edinson Cavani.

O Boca chegou ao Rio nesta terça-feira, com uma delegação composta de 30 jogadores. Do elenco, apenas Exequiel Zeballos ficou em Buenos Aires onde continuará a recuperação da recente cirurgia no joelho.

O atacante Darío Benedetto, que ficou fora contra o Independiente, no sábado, treinou com os companheiros. Ele era motivo de preocupação nas últimas semanas por causa de uma contratura no músculo adutor da coxa esquerda.

No Rio, o Boca fica hospedado na Barra da Tijuca, longe da festa prevista para Copacabana, onde se encontra a Fan Zone da Conmebol. O time treinou no CT Moacyr Barbosa, do Vasco, na quinta e nesta sexta-feira pela manhã. O local fica bem próximo do centro de treinamento do Fluminense. Também nesta sexta-feira, a equipe fará o reconhecimento do gramado no Maracanã.

Em caso de título, o Boca terá a noite para celebrar no Rio. O voo de volta a Buenos Aires está previsto para domingo, pois o time já tem compromisso pela Copa da Liga na próxima quarta-feira.