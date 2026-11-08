Quem ainda disputa o vice-campeonato da Fórmula 1 em 2026?

Kimi Antonelli: italiano é o campeão da Fórmula 1 2026 (Yuri Cortez/AFP Photo)
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Publicado em 8 de novembro de 2026 às 06h57.
Resumo da disputa pelo vice-campeonato da Fórmula 1 em 2026 após o GP do México. Quatro pilotos estão separados por apenas 16 pontos na briga pela segunda posição, com Max Verstappen liderando por uma pequena vantagem sobre Lewis Hamilton. Restam quatro corridas para o término da temporada.
O título de pilotos da Fórmula 1 em 2026 já tem dono. Com o terceiro lugar no GP do México, Andrea Kimi Antonelli, da Mercedes, garantiu o campeonato com quatro etapas de antecedência.
A definição do campeão, porém, não encerrou a disputa na classificação: a briga pelo vice-campeonato segue aberta e reúne quatro nomes separados por apenas 16 pontos.
Max Verstappen, da Red Bull, assumiu a segunda colocação após vencer no México, mas tem uma vantagem mínima sobre Lewis Hamilton, da Ferrari. George Russell, da Mercedes, e Charles Leclerc, também da Ferrari, completam o grupo dos principais candidatos à segunda posição.
Após o GP do México, a diferença entre Verstappen, segundo colocado, e Leclerc, quinto, é de 16 pontos. Veja a pontuação dos principais concorrentes:
|Piloto
|Equipe
|Pontos
|Max Verstappen
|Red Bull
|261
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|259
|George Russell
|Mercedes
|250
|Charles Leclerc
|Ferrari
|245
Verstappen chega à etapa brasileira com dois pontos de vantagem sobre Hamilton. Russell está a 11 pontos do holandês, enquanto Leclerc aparece 16 pontos atrás do líder da disputa pelo vice.
O britânico da McLaren, Lando Norris, ocupa a sexta posição, com 221 pontos. Embora esteja mais distante, ainda tem chances matemáticas de terminar a temporada em segundo lugar.
Depois do GP do México, restam quatro etapas no calendário de 2026: São Paulo, Las Vegas, Catar e Abu Dhabi.