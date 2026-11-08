Esporte

Quem ainda disputa o vice-campeonato da Fórmula 1 em 2026?

Após o título de Kimi Antonelli, quatro pilotos estão separados por apenas 16 pontos na briga pelo segundo lugar; Lando Norris ainda tem chances matemáticas

Kimi Antonelli: italiano é o campeão da Fórmula 1 2026 (Yuri Cortez/AFP Photo)

Kimi Antonelli: italiano é o campeão da Fórmula 1 2026 (Yuri Cortez/AFP Photo)

Marina Borges
Marina Borges

Colaboradora

Publicado em 8 de novembro de 2026 às 06h57.

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Resumo da disputa pelo vice-campeonato da Fórmula 1 em 2026 após o GP do México. Quatro pilotos estão separados por apenas 16 pontos na briga pela segunda posição, com Max Verstappen liderando por uma pequena vantagem sobre Lewis Hamilton. Restam quatro corridas para o término da temporada.

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O título de pilotos da Fórmula 1 em 2026 já tem dono. Com o terceiro lugar no GP do México, Andrea Kimi Antonelli, da Mercedes, garantiu o campeonato com quatro etapas de antecedência.

A definição do campeão, porém, não encerrou a disputa na classificação: a briga pelo vice-campeonato segue aberta e reúne quatro nomes separados por apenas 16 pontos.

Max Verstappen, da Red Bull, assumiu a segunda colocação após vencer no México, mas tem uma vantagem mínima sobre Lewis Hamilton, da Ferrari. George Russell, da Mercedes, e Charles Leclerc, também da Ferrari, completam o grupo dos principais candidatos à segunda posição.

Como está a disputa pelo vice-campeonato da F1?

Após o GP do México, a diferença entre Verstappen, segundo colocado, e Leclerc, quinto, é de 16 pontos. Veja a pontuação dos principais concorrentes:

PilotoEquipePontos
Max VerstappenRed Bull261
Lewis HamiltonFerrari259
George RussellMercedes250
Charles LeclercFerrari245

Verstappen chega à etapa brasileira com dois pontos de vantagem sobre Hamilton. Russell está a 11 pontos do holandês, enquanto Leclerc aparece 16 pontos atrás do líder da disputa pelo vice.

O britânico da McLaren, Lando Norris, ocupa a sexta posição, com 221 pontos. Embora esteja mais distante, ainda tem chances matemáticas de terminar a temporada em segundo lugar.

O que está em jogo para cada piloto na F1?

  • Max Verstappen: a vitória no México colocou o piloto da Red Bull na vice-liderança. Com 261 pontos, ele depende de manter a regularidade nas últimas etapas para terminar o ano atrás apenas de Antonelli.
  • Lewis Hamilton: segundo colocado no GP do México, o heptacampeão chegou a 259 pontos e está a apenas dois de Verstappen. A disputa também acontece dentro da Ferrari, já que Leclerc segue próximo na classificação.
  • George Russell: com 250 pontos, o piloto da Mercedes ocupa a quarta posição e precisa reduzir a diferença para os dois primeiros. A proximidade na tabela mantém o britânico na briga.
  • Charles Leclerc: o monegasco soma 245 pontos e está a 16 de Verstappen. Além da disputa pelo vice, o piloto divide a equipe com Hamilton, que também está entre os candidatos.

Quantas corridas faltam para o fim da temporada?

Depois do GP do México, restam quatro etapas no calendário de 2026: São Paulo, Las Vegas, Catar e Abu Dhabi. 

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