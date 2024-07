Juventude x Internacional: onde assistir e horário do jogo pela Copa do Brasil

O Juventude e Internacional se enfrentam neste sábado, 16h, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. A partida é válida pela terceira fase da Copa do Brasil e terá transmissão no Prime Video.

O Juventude, que atualmente ocupa a décima terceira posição no Campeonato Brasileiro, busca surpreender e avançar na competição. Já o Internacional, em décimo segundo lugar no Brasileirão, tenta se redimir na Copa do Brasil após uma temporada de altos e baixos.

Onde assistir ao vivo o jogo do Juventude x Internacional hoje pela Copa do Brasil?

O jogo deste sábado, 16h, entre o Juventude e Internacional terá transmissão ao vivo no Prime Video.

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.