Julia Soares tem aumento de mais de 2.000% de seguidores nas redes sociais

Julia Soares fez o Brasil conhecer mais um nome de peso na ginástica artística durante os Jogos Olímpicos de Paris. Depois de garantir uma vaga para a final da categoria trave no último domingo, 28, nesta terça-feira, 30, ela fez história ao lado de Rebeca Andrade, Flavia Saraiva, Jade Barbosa e Lorrane Oliveira ao garantir o bronze por equipes. A conquista foi inédita, já que o Time Brasil jamais havia conseguido o pódio em conjunto, apesar das muitas conquistas no individual.

Aos 18 anos, Julia (@juju_bsoares) está em sua primeira edição de Olimpíadas e disparou nas redes sociais, com um crescimento de 2.000% em apenas seis dias Ela tinha 50 mil seguidores no Instagram até a última sexta-feira, 26, e após os feitos em Paris, chegou à marca de 1,5 milhão.

"Os Jogos Olímpicos criam momentos históricos e eternizam heróis. Tão importante quando o mérito esportivo e sua consequente projeção, os passos seguintes da carreira de uma atleta que brilha podem ser transformados do ponto de vista de exposição e interesse de marcas patrocinadoras, mas para isso é necessário que tal atleta e seu staff estejam preparados para colher os frutos comerciais do sucesso”, analisa Ivan Martinho, professor de marketing esportivo pela ESPM.

"Os Jogos são o ápice dos esportes olímpicos. O atleta que souber se comunicar e interagir com os torcedores nas provas e nas redes durante esse período tende a construir um relacionamento que tem potencial de longo prazo, aumentando ainda sua força com mercado publicitário e interesse das marcas", complementa Bruno Brum, CMO da End to End, hub de soluções e engajamento para o mercado esportivo e produtora de conteúdo oficial das redes sociais do Time Brasil durante os Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Além do desempenho na trave, a jovem atleta também fez o público vibrar com a atuação no solo, embalando canções como Cheia de Manias, do Raça Negra, e Milord, de Edith Piaf.

A primeira aparição internacional de Julia Soares aconteceu em 2022, quando conquistou o ouro na etapa de Baku da Copa do Mundo. No mesmo ano, também conquistou quatro ouros no Sul-Americano. Ela também fez parte do grupo que conquistou a medalha de prata no Mundial de 2023, que acabou garantindo a vaga do Time Brasil para os Jogos de Paris.

"As Olimpíadas são o momento máximo para qualquer atleta ou apaixonado por esporte. O sacrifício, o foco e a paixão desses profissionais conversam diretamente com a paixão do torcedor. Ainda há um longo caminho a ser percorrido, mas o advento das redes sociais tornou muito mais 'simples' essa aproximação que, antes, estava mais distante do público. Um de nossos clientes em Paris é uma família de três filhos, onde a mais nova — ainda menor de idade — é obcecada pela Rebeca Andrade desde as últimas Olimpíadas. Me pergunto se essa paixão teria se mantido firme e se traduzido em consumo se, de 2021 para cá, ela não tivesse acompanhado a trajetória e esforço da Rebeca pelas redes sociais. Espero que, em Los Angeles 2028, nós vendamos pacotes também para brasileiras que conheceram, se encantaram e viraram torcedores da Julia nesse momento", explica Joaquim Lo Prete, Country Manager da Absolut Sport no Brasil, agência de experiências esportivas, e especialista em especialista em gestão e negócios do esporte.

"As Olimpíadas simbolizam o que há de mais valioso para os esportistas. São anos de treino e muito foco para representar o próprio país. E, hoje, as redes sociais ajudam não só a propagar as modalidades e os atletas como também aumentam, e muito, esse alcance", aponta Sofia Aldin, especialista em marketing e CMO do Grupo Esportes da Sorte, presente em Paris com parcerias comercias com o Grupo Globo e CazéTV.

As finais individuais da ginástica, que contará com a participação de Julia Soares, acontecem na quinta-feira, 1º, a partir das 13h15.