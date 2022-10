Jornal revela salários de Neymar, Messi e Mbappé no PSG; veja valores

O jornal francês Le Parisien revelou nesta terça-feira, 25, os salários de Neymar, Messi e Mbappé no PSG. A publicação também detalhou os valores da renovação do atacante francês.

Os valores apontam que Kylian Mbappé é o jogador mais bem pago do mundo desde de maio, quando renovou seu vínculo até junho de 2025. De acordo com o jornal, o atacante de 23 anos recebe € 72 milhões brutos por ano no PSG.

O novo contrato do francês também prevê o pagamento de € 180 milhões em bônus de assinatura e mais de € 170 milhões caso cumpra o contrato até o final. A revista Forbes já havia estimado os ganhos milionários do francês na lista de jogadores mais bem pagos do mundo.

Já Messi, que chegou ao clube na temporada passada, tem salário de € 41 milhões por ano, cerca de R$ 208 milhões. O argentino já foi o jogador mais bem pago do mundo por diversos anos, mas foi desbancado pelo seu companheiro de equipe esse ano.

Neymar, que já foi o mais bem pago no clube francês, recebe menos que Messi e Mbappé. Após a renovação de seu contrato até 2027, o camisa 10 da seleção brasileira recebe € 36 milhões por ano, cerca de R$ 182 milhões. O brasileiro é a contratação mais cara da história do futebol por € 222 milhões.

Os valores apontam que o clube desembolsa € 149 milhões por ano para pagar apenas de seus jogadores. O clube francês foi comprado em 2011 pela Qatar Sports Investiments, fundo ligado ao governo catari. O Paris se tornou um dos times mais ricos do mundo.

