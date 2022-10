Taça da Copa do Mundo chega ao Brasil em tour promovido pela Coca-Cola

A taça da Copa do Mundo da Fifa está no Brasil. Em tour organizado pela Coca-Cola, patrocinadora do evento esportivo, a taça desembarcou nesta sexta-feira, 21, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

O tour começou em Dubai, em maio, e já passou por diversos países. Está é a primeira vez que o troféu vai passar por pelos 32 países participantes do torneio.

Embaixador da Fifa, o ex-jogador Cafu, campeão mundial em 1994 e 2002, esteve presente no evento e quebrou o protocolo ao ergueu a peça.

"É uma grande honra participar deste evento no Brasil como Embaixador Fifa e uma enorme emoção estar mais uma vez diante da Taça, tão cobiçada pelas 32 seleções que vão participar da Copa do Mundo este ano e pelas torcidas que já estão sonhando com o momento em que vão gritar “É campeão” no dia 18 de dezembro”, disse o ex-lateral.

Além de Cafu, o evento contou com consumidores, influenciadores e 40 jovens que fazem parte de um curso do Instituto Coca-Cola Brasil.

Depois do Rio, a taça estará em São Paulo, onde vai ficar durante o final de semana. Antes da Copa do Mundo da Rússia, o troféu não passou pelo Brasil.

O tour segue para a Argentina, Uruguai, Equador e Costa Rica nesta reta final de trajeto. No total, 51 países receberão a peça de desejo de todas as seleções. Em 2030, a Coca-Cola planeja visitar todos os 211 países do mundo. A taça chega em Doha, no Catar, dias antes da abertura da Copa.

O Mundial começa no dia 20 de novembro. A partida de abertura será entre Catar, país anfitrião, e Equador, no Estádio Al Khor, às 13h no horário de Brasília. No dia seguinte, dia 21, Senegal encara a Holanda, a Inglaterra enfrenta o Irã e EUA enfrenta o País de Gales.

Curiosidades sobre a Taça da Copa do Mundo

A taça original da Copa do Mundo é concedida aos vencedores do torneio quando são coroados campeões, mas permanece na posse da FIFA depois. A taça é feita de ouro maciço e pesa 6.142 kg, criado como uma composição de duas figuras humanas segurando o globo acima delas. O atual design original da taça data de 1974.

Como um dos símbolos esportivos mais reconhecidos do mundo e um ícone inestimável, a taça só pode ser tocada e segurada por um grupo muito seleto de pessoas, incluindo vencedores anteriores da Copa do Mundo e chefes de Estado.

Como os regulamentos determinam que a taça permanecerá na posse da FIFA e não poderá ser apossado, a taça original é mantida provisoriamente pela equipe vencedora que, em seguida, fica com uma réplica, folheada em ouro, e com a gravação do ano, do país sede da Copa e da equipe vencedora do evento.

LEIA TAMBÉM: