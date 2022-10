Final da Libertadores vai ser adiada? Vulcão pode atrapalhar decisão entre Flamengo e Athletico-PR

A final da Libertadores da América entre Flamengo e Athletico PR está se aproximando e os torcedores já estão na expectativa do confronto. Apesar disso, quem está se deslocando a cidade de Quito onde ocorrerá a partida, deve estar atento ao que acontece na cidade, pois o jogo pode ser adiado devido a um vulcão com possibilidade de erupção.

Segundo o portal Trend Detail, o vulcão Cotopaxi, localizado a 75 Km de Quito, gerou na cidade alerta amarelo, ou seja, uma grande probabilidade da erupção gerar danos materiais. Caso se concretize, alguns voos para a cidade, principalmente nacionais, podem ser cancelados.

Autoridades locais já estão orientando moradores e turistas com informativos acerca do possível acontecimento. Até o momento foram vendidos 11 mil ingressos para a partida e as expectativas é que a cidade receba muitos torcedores de ambas as equipes.

A Conmebol e as autoridades do Equador ainda não se pronunciaram se realmente vão adiar. A final entre Flamengo e Athletico-PR acontece no próximo sábado, 29, às 17h , no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Quito, no Equador. A decisão será em jogo único e qualquer empate levará a partida para a prorrogação.

