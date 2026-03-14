Jogos do Brasileirão A1 deste sábado, 14: horários e onde assistir

A 3ª rodada do Brasileirão Feminino A1 continua neste sábado, 14, com cinco jogos ao longo do dia. Entre os destaques da tabela, o São Paulo começa o fim de semana na liderança, com 6 pontos em dois jogos, enquanto o Cruzeiro aparece logo atrás com 4 pontos e terá o clássico contra o Atlético-MG.

Jogos de sábado (14/03) do Brasileirão Feminino

Às 15h, o Internacional recebe o Red Bull Bragantino no SESC Protásio Alves, em Porto Alegre. No mesmo horário, o América-MG enfrenta o Juventude na Arena Frimisa, em Santa Luzia. Santos e Mixto jogam em Mogi das Cruzes, no estádio Francisco Ribeiro Nogueira.

Mais tarde, às 16h, tem o clássico mineiro entre Cruzeiro e Atlético-MG, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas. Também às 16h, o São Paulo encara a Ferroviária no estádio Marcelo Portugal, em Cotia.

Para fechar a noite, às 18h, o Grêmio recebe o Fluminense, no Estádio Passo d'Areia, em Porto Alegre.

Agenda completa de sábado

15h

Santos x Mixto

Internacional x Red Bull Bragantino — CBF TV

América-MG x Juventude — CBF TV

16h

Cruzeiro x Atlético-MG — TV Brasil

São Paulo x Ferroviária — NSports

18h

Grêmio x Fluminense — NSports