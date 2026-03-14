Jogos do Brasileirão A1 deste sábado, 14: horários e onde assistir

Brasileirão Feminino A1: Com 6 duelos, o campeonato continua neste sábado pela 3ª rodada
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Publicado em 14 de março de 2026 às 06h00.
A 3ª rodada do Brasileirão Feminino A1 continua neste sábado, 14, com cinco jogos ao longo do dia. Entre os destaques da tabela, o São Paulo começa o fim de semana na liderança, com 6 pontos em dois jogos, enquanto o Cruzeiro aparece logo atrás com 4 pontos e terá o clássico contra o Atlético-MG.
Às 15h, o Internacional recebe o Red Bull Bragantino no SESC Protásio Alves, em Porto Alegre. No mesmo horário, o América-MG enfrenta o Juventude na Arena Frimisa, em Santa Luzia. Santos e Mixto jogam em Mogi das Cruzes, no estádio Francisco Ribeiro Nogueira.
Mais tarde, às 16h, tem o clássico mineiro entre Cruzeiro e Atlético-MG, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas. Também às 16h, o São Paulo encara a Ferroviária no estádio Marcelo Portugal, em Cotia.
Para fechar a noite, às 18h, o Grêmio recebe o Fluminense, no Estádio Passo d'Areia, em Porto Alegre.
15h
Santos x Mixto
Internacional x Red Bull Bragantino — CBF TV
América-MG x Juventude — CBF TV
16h
Cruzeiro x Atlético-MG — TV Brasil
São Paulo x Ferroviária — NSports
18h
Grêmio x Fluminense — NSports