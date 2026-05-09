Jogos deste sábado, 9: onde assistir ao vivo e horários

Futebol: Sábado será cheio de jogos emocionantes

Gabriella Brizotti
Publicado em 9 de maio de 2026 às 06h31.

O sábado, 9, será cheio de jogos importantes pelos torneios europeus, que estão chegando às suas últimas rodadas. Os torneios inglês, espanhol, alemão e italiano fazem seus últimos jogos da temporada e já podem ter campeões ainda nesta rodada.

Além disso, o Brasileirão também avança na 15.ª rodada, tendo jogos importantes, como o duelo entre Fluminense x Vitória.

Jogos do Campeonato Saudita, MLS e segunda divisão inglesa também marcam o sábado de jogos.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos

Campeonato Inglês Feminino

  • 8h — Aston Villa x Arsenal

Campeonato Inglês

  • 8h30 — Liverpool x Chelsea
  • 11h — Sunderland x Manchester United
  • 11h — Brighton x Wolverhampton
  • 11h — Fulham x Bournemouth
  • 13h30 — Manchester City x Brentford

Campeonato Inglês (segunda divisão)

  • 8h30 — Middlesbrough x Southampton

Campeonato Espanhol

  • 9h — Elche x Deportivo Alavés
  • 11h15 — Sevilla x Espanyol
  • 13h30 — Atlético de Madrid x Celta de Vigo
  • 16h — Real Sociedad x Real Betis

Campeonato Italiano

  • 10h — Cagliari x Udinese
  • 13h — Lazio x Inter de Milão
  • 15h45 — Lecce x Juventus

Campeonato Alemão

  • 10h30 — Stuttgart x Bayer Leverkusen
  • 10h30 — RB Leipzig x St. Pauli
  • 10h30 — Hoffenheim x Werder Bremen
  • 10h30 — Augsburg x Borussia Monchengladbach
  • 13h30 — Wolfsburg x Bayern de Munique

MLS

  • 14h — Toronto x Inter Miami
  • 15h30 — Chicago Fire x New York Red Bulls
  • 17h30 — Montreal x Orlando City
  • 20h30 — Atlanta United x LA Galaxy
  • 20h30 — Charlotte x Cincinnati
  • 20h30 — New England Revolution x Philadelphia Union
  • 21h30 — Dallas x Real Salt Lake
  • 22h15 — Nashville x DC United
  • 22h30 — Colorado Rapids x St. Louis City
  • 23h30 — Portland Timbers x Sporting Kansas City
  • 23h30 — San Jose Earthquakes x Vancouver Whitecaps
  • 23h30 — Seattle Sounders x San Diego

Campeonato Saudita

  • 15h — Al Fayha x Al Qadsiah

Campeonato Brasileiro

  • 16h — Coritiba x Internacional
  • 18h — Fluminense x Vitória
  • 21h — Bahia x Cruzeiro

Campeonato Brasileiro (segunda divisão)

  • 16h — Goiás x Vila Nova
  • 18h — Athletic-MG x Cuiabá
  • 18h30 — Ponte Preta x Sport
  • 19h — Ceará x Atlético-GO
  • 20h30 — CRB x Operário-PR
  • 21h15 — Juventude x Criciúma

Campeonato Brasileiro Feminino

  • 16h — Fluminense x Santos
  • 18h — Mixto x Bahia

Campeonato Escocês

  • 16h — Motherwell x Hearts

Campeonato Argentino

  • 18h — Boca Juniors x Huracán

Campeonato Mexicano

  • 0h15 — Cruz Azul x Atlas

Quais jogos de futebol vão passar na TV aberta hoje?

Globo

  • Nenhum jogo vai passar na Globo neste sábado, 9

SBT

  • Nenhum jogo vai passar no SBT neste sábado, 9

Record

  • Nenhum jogo vai passar na Record neste sábado, 9

Band

  • Nenhum jogo vai passar na Band neste sábado, 9

BandSports

  • Nenhum jogo vai passar na BandSports neste sábado, 9

TV Brasil

  • Nenhum jogo vai passar na TV Brasil neste sábado, 9

Rede TV

  • 16h — Goiás x Vila Nova - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?
Sportv

  • 10h30 — Stuttgart x Bayer Leverkusen - Campeonato Alemão
  • 13h30 — Wolfsburg x Bayern de Munique - Campeonato Alemão
  • 18h — Fluminense x Vitória - Campeonato Brasileiro
  • 21h — Bahia x Cruzeiro - Campeonato Brasileiro

ESPN

  • 8h30 — Liverpool x Chelsea - Campeonato Inglês
  • 11h — Fulham x Bournemouth - Campeonato Inglês
  • 15h45 — Lecce x Juventus - Campeonato Italiano
  • 19h — Ceará x Atlético-GO - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)

ESPN2

  • Nenhum jogo vai passar na ESPN 2 neste sábado, 9

ESPN3

  • 11h15 — Sevilla x Espanyol - Campeonato Espanhol
  • 19h — Boca Juniors x Huracán - Campeonato Argentino

ESPN4

  • 11h — Brighton x Wolverhampton - Campeonato Inglês
  • 13h — Lazio x Inter de Milão - Campeonato Italiano

XSports

  • 8h30 — Middlesbrough x Southampton - Campeonato Inglês (segunda divisão) - Playoffs
  • 11h — Sunderland x Manchester United - Campeonato Inglês
  • 16h — Real Sociedad x Real Betis - Campeonato Espanhol
  • 21h15 — Juventude x Criciúma - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)

Premiere

  • 16h — Coritiba x Internacional - Campeonato Brasileiro
  • 18h — Fluminense x Vitória - Campeonato Brasileiro
  • 21h — Bahia x Cruzeiro - Campeonato Brasileiro

TNT Sports

  • Nenhum jogo vai passar na TNT Sports neste sábado, 9

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Disney+

  • 8h30 — Liverpool x Chelsea - Campeonato Inglês
  • 8h30 — Middlesbrough x Southampton - Campeonato Inglês (segunda divisão) - Playoffs
  • 9h — Elche x Deportivo Alavés - Campeonato Espanhol
  • 10h — Cagliari x Udinese - Campeonato Italiano
  • 11h — Sunderland x Manchester United - Campeonato Inglês
  • 11h — Brighton x Wolverhampton - Campeonato Inglês
  • 11h — Fulham x Bournemouth - Campeonato Inglês
  • 11h15 — Sevilla x Espanyol - Campeonato Espanhol
  • 13h — Lazio x Inter de Milão - Campeonato Italiano
  • 13h30 — Manchester City x Brentford - Campeonato Inglês
  • 13h30 — Atlético de Madrid x Celta de Vigo - Campeonato Espanhol
  • 15h45 — Lecce x Juventus - Campeonato Italiano
  • 16h — Goiás x Vila Nova - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
  • 16h — Real Sociedad x Real Betis - Campeonato Espanhol
  • 18h — Athletic-MG x Cuiabá - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
  • 18h30 — Ponte Preta x Sport - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
  • 19h — Ceará x Atlético-GO - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
  • 20h30 — CRB x Operário-PR - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
  • 21h15 — Juventude x Criciúma - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)

Canal GOAT

  • 8h — Aston Villa x Arsenal - Campeonato Inglês Feminino
  • 10h30 — Stuttgart x Bayer Leverkusen - Campeonato Alemão
  • 15h — Al Fayha x Al Qadsiah - Campeonato Saudita

GE TV

  • Nenhum jogo vai passar na GE TV neste sábado, 9

Onefootball

  • 10h30 — Stuttgart x Bayer Leverkusen - Campeonato Alemão
  • 10h30 — RB Leipzig x St. Pauli - Campeonato Alemão
  • 10h30 — Hoffenheim x Werder Bremen - Campeonato Alemão
  • 10h30 — Augsburg x Borussia Monchengladbach - Campeonato Alemão
  • 13h30 — Wolfsburg x Bayern de Munique - Campeonato Alemão

HBO Max

  • Nenhum jogo vai passar na HBO Max neste sábado, 9

Paramount+

  • Nenhum jogo vai passar no Paramount + neste sábado, 9

Prime Video

  • Nenhum jogo vai passar no Prime Vídeo neste sábado, 9

Cazé TV

  • 15h45 — Lens x Nantes - Campeonato Francês
  • 13h30 — Wolfsburg x Bayern de Munique - Campeonato Alemão

Apple TV

  • 14h — Toronto x Inter Miami - MLS
  • 15h30 — Chicago Fire x New York Red Bulls - MLS
  • 17h30 — Montreal x Orlando City - MLS
  • 20h30 — Atlanta United x LA Galaxy - MLS
  • 20h30 — Charlotte x Cincinnati - MLS
  • 20h30 — New England Revolution x Philadelphia Union - MLS
  • 21h30 — Dallas x Real Salt Lake - MLS
  • 22h15 — Nashville x DC United - MLS
  • 22h30 — Colorado Rapids x St. Louis City - MLS
  • 23h30 — Portland Timbers x Sporting Kansas City - MLS
  • 23h30 — San Jose Earthquakes x Vancouver Whitecaps - MLS
  • 23h30 — Seattle Sounders x San Diego - MLS

Sportynet

  • 10h30 — Stuttgart x Bayer Leverkusen - Campeonato Alemão
  • 19h — Ceará x Atlético-GO - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
  • 21h15 — Juventude x Criciúma - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
  • 0h15 — Cruz Azul x Atlas - Campeonato Mexicano
