Jogos deste sábado, 9: onde assistir ao vivo e horários

O sábado, 9, será cheio de jogos importantes pelos torneios europeus, que estão chegando às suas últimas rodadas. Os torneios inglês, espanhol, alemão e italiano fazem seus últimos jogos da temporada e já podem ter campeões ainda nesta rodada.
Além disso, o Brasileirão também avança na 15.ª rodada, tendo jogos importantes, como o duelo entre Fluminense x Vitória.
Jogos do Campeonato Saudita, MLS e segunda divisão inglesa também marcam o sábado de jogos.
Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos
Campeonato Inglês Feminino
- 8h — Aston Villa x Arsenal
Campeonato Inglês
- 8h30 — Liverpool x Chelsea
- 11h — Sunderland x Manchester United
- 11h — Brighton x Wolverhampton
- 11h — Fulham x Bournemouth
- 13h30 — Manchester City x Brentford
Campeonato Inglês (segunda divisão)
- 8h30 — Middlesbrough x Southampton
Campeonato Espanhol
- 9h — Elche x Deportivo Alavés
- 11h15 — Sevilla x Espanyol
- 13h30 — Atlético de Madrid x Celta de Vigo
- 16h — Real Sociedad x Real Betis
Campeonato Italiano
- 10h — Cagliari x Udinese
- 13h — Lazio x Inter de Milão
- 15h45 — Lecce x Juventus
Campeonato Alemão
- 10h30 — Stuttgart x Bayer Leverkusen
- 10h30 — RB Leipzig x St. Pauli
- 10h30 — Hoffenheim x Werder Bremen
- 10h30 — Augsburg x Borussia Monchengladbach
- 13h30 — Wolfsburg x Bayern de Munique
MLS
- 14h — Toronto x Inter Miami
- 15h30 — Chicago Fire x New York Red Bulls
- 17h30 — Montreal x Orlando City
- 20h30 — Atlanta United x LA Galaxy
- 20h30 — Charlotte x Cincinnati
- 20h30 — New England Revolution x Philadelphia Union
- 21h30 — Dallas x Real Salt Lake
- 22h15 — Nashville x DC United
- 22h30 — Colorado Rapids x St. Louis City
- 23h30 — Portland Timbers x Sporting Kansas City
- 23h30 — San Jose Earthquakes x Vancouver Whitecaps
- 23h30 — Seattle Sounders x San Diego
Campeonato Saudita
- 15h — Al Fayha x Al Qadsiah
Campeonato Brasileiro
- 16h — Coritiba x Internacional
- 18h — Fluminense x Vitória
- 21h — Bahia x Cruzeiro
Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
- 16h — Goiás x Vila Nova
- 18h — Athletic-MG x Cuiabá
- 18h30 — Ponte Preta x Sport
- 19h — Ceará x Atlético-GO
- 20h30 — CRB x Operário-PR
- 21h15 — Juventude x Criciúma
Campeonato Brasileiro Feminino
- 16h — Fluminense x Santos
- 18h — Mixto x Bahia
Campeonato Escocês
- 16h — Motherwell x Hearts
Campeonato Argentino
- 18h — Boca Juniors x Huracán
Campeonato Mexicano
Quais jogos de futebol vão passar na TV aberta hoje?
Globo
- Nenhum jogo vai passar na Globo neste sábado, 9
SBT
- Nenhum jogo vai passar no SBT neste sábado, 9
Record
- Nenhum jogo vai passar na Record neste sábado, 9
Band
- Nenhum jogo vai passar na Band neste sábado, 9
BandSports
- Nenhum jogo vai passar na BandSports neste sábado, 9
TV Brasil
- Nenhum jogo vai passar na TV Brasil neste sábado, 9
Rede TV
- 16h — Goiás x Vila Nova - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?
Sportv
- 10h30 — Stuttgart x Bayer Leverkusen - Campeonato Alemão
- 13h30 — Wolfsburg x Bayern de Munique - Campeonato Alemão
- 18h — Fluminense x Vitória - Campeonato Brasileiro
- 21h — Bahia x Cruzeiro - Campeonato Brasileiro
ESPN
- 8h30 — Liverpool x Chelsea - Campeonato Inglês
- 11h — Fulham x Bournemouth - Campeonato Inglês
- 15h45 — Lecce x Juventus - Campeonato Italiano
- 19h — Ceará x Atlético-GO - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
ESPN2
- Nenhum jogo vai passar na ESPN 2 neste sábado, 9
ESPN3
- 11h15 — Sevilla x Espanyol - Campeonato Espanhol
- 19h — Boca Juniors x Huracán - Campeonato Argentino
ESPN4
- 11h — Brighton x Wolverhampton - Campeonato Inglês
- 13h — Lazio x Inter de Milão - Campeonato Italiano
XSports
- 8h30 — Middlesbrough x Southampton - Campeonato Inglês (segunda divisão) - Playoffs
- 11h — Sunderland x Manchester United - Campeonato Inglês
- 16h — Real Sociedad x Real Betis - Campeonato Espanhol
- 21h15 — Juventude x Criciúma - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
Premiere
- 16h — Coritiba x Internacional - Campeonato Brasileiro
- 18h — Fluminense x Vitória - Campeonato Brasileiro
- 21h — Bahia x Cruzeiro - Campeonato Brasileiro
TNT Sports
- Nenhum jogo vai passar na TNT Sports neste sábado, 9
Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?
Disney+
- 8h30 — Liverpool x Chelsea - Campeonato Inglês
- 8h30 — Middlesbrough x Southampton - Campeonato Inglês (segunda divisão) - Playoffs
- 9h — Elche x Deportivo Alavés - Campeonato Espanhol
- 10h — Cagliari x Udinese - Campeonato Italiano
- 11h — Sunderland x Manchester United - Campeonato Inglês
- 11h — Brighton x Wolverhampton - Campeonato Inglês
- 11h — Fulham x Bournemouth - Campeonato Inglês
- 11h15 — Sevilla x Espanyol - Campeonato Espanhol
- 13h — Lazio x Inter de Milão - Campeonato Italiano
- 13h30 — Manchester City x Brentford - Campeonato Inglês
- 13h30 — Atlético de Madrid x Celta de Vigo - Campeonato Espanhol
- 15h45 — Lecce x Juventus - Campeonato Italiano
- 16h — Goiás x Vila Nova - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
- 16h — Real Sociedad x Real Betis - Campeonato Espanhol
- 18h — Athletic-MG x Cuiabá - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
- 18h30 — Ponte Preta x Sport - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
- 19h — Ceará x Atlético-GO - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
- 20h30 — CRB x Operário-PR - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
- 21h15 — Juventude x Criciúma - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
Canal GOAT
- 8h — Aston Villa x Arsenal - Campeonato Inglês Feminino
- 10h30 — Stuttgart x Bayer Leverkusen - Campeonato Alemão
- 15h — Al Fayha x Al Qadsiah - Campeonato Saudita
GE TV
- Nenhum jogo vai passar na GE TV neste sábado, 9
Onefootball
- 10h30 — Stuttgart x Bayer Leverkusen - Campeonato Alemão
- 10h30 — RB Leipzig x St. Pauli - Campeonato Alemão
- 10h30 — Hoffenheim x Werder Bremen - Campeonato Alemão
- 10h30 — Augsburg x Borussia Monchengladbach - Campeonato Alemão
- 13h30 — Wolfsburg x Bayern de Munique - Campeonato Alemão
HBO Max
- Nenhum jogo vai passar na HBO Max neste sábado, 9
Paramount+
- Nenhum jogo vai passar no Paramount + neste sábado, 9
Prime Video
- Nenhum jogo vai passar no Prime Vídeo neste sábado, 9
Cazé TV
- 15h45 — Lens x Nantes - Campeonato Francês
- 13h30 — Wolfsburg x Bayern de Munique - Campeonato Alemão
Apple TV
- 14h — Toronto x Inter Miami - MLS
- 15h30 — Chicago Fire x New York Red Bulls - MLS
- 17h30 — Montreal x Orlando City - MLS
- 20h30 — Atlanta United x LA Galaxy - MLS
- 20h30 — Charlotte x Cincinnati - MLS
- 20h30 — New England Revolution x Philadelphia Union - MLS
- 21h30 — Dallas x Real Salt Lake - MLS
- 22h15 — Nashville x DC United - MLS
- 22h30 — Colorado Rapids x St. Louis City - MLS
- 23h30 — Portland Timbers x Sporting Kansas City - MLS
- 23h30 — San Jose Earthquakes x Vancouver Whitecaps - MLS
- 23h30 — Seattle Sounders x San Diego - MLS
Sportynet
- 10h30 — Stuttgart x Bayer Leverkusen - Campeonato Alemão
- 19h — Ceará x Atlético-GO - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
- 21h15 — Juventude x Criciúma - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
- 0h15 — Cruz Azul x Atlas - Campeonato Mexicano