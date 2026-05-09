Coritiba x Internacional: horário, onde assistir e prováveis escalações

Fernando Seabra: treinador tenta acabar com má fase do Coritiba ((Foto: Gabriel Machado/NurPhoto via Getty Images))
Colaboradora
Publicado em 9 de maio de 2026 às 06h40.
Coritiba x Internacional se enfrentam neste sábado, 9, às 16h, no Estádio Major Antônio Couto Pereira, em Curitiba. A partida é válida pela 15.ª rodada do Brasileirão.
Esse será o 59º duelo entre as equipes na história. O Inter é quem leva a vantagem, com 25 vitórias contra 15 do time do Paraná, além de 18 empates. No último duelo, há três anos, o Coxa levou a melhor.
Com bom retrospecto em casa nesta temporada, o Coritiba tentará fazer desse fator um ponto importante para se recuperar. O clube soma duas derrotas consecutivas na temporada, incluindo uma goleada para o Vitória por 4 a 1.
Na oitava posição, com 19 pontos, a equipe terá algumas mudanças que precisará fazer no duelo. Tiago Cóser, que cumpre suspensão após ser expulso contra o Vitória, não entrará em campo. Além disso, Thiago Santos também desfalca o time, por acúmulo de amarelos.
Em contrapartida, Jacy, Bruno Melo e Breno Lopes retornam e ficam à disposição do técnico Fernando Seabra para o duelo.
Já o Inter ganhou fôlego na última rodada ao vencer o Fluminense por 2 a 0. O resultado encerrou uma sequência de duas rodadas sem vitória. Para o Colorado, que luta contra o rebaixamento, o resultado foi bastante positivo.
No departamento médico, Gabriel Mercado se aproxima do retorno, mas ainda é dúvida para o duelo contra o Coritiba. Já o goleiro Sergio Rochet também voltou a treinar e pode ser que esteja à disposição do técnico Pezzolano.
Por outro lado, Alan Rodríguez apresentou um desconforto físico, não foi relacionado para a Recopa Gaúcha e deve ser baixa contra o Coxa.
O duelo entre Coritiba x Internacional terá transmissão do Premiere.
Pedro Rangel; Tinga, Maicon, Jacy e Bruno Melo; Sebastián Gómez, Vini Paulista e Josué; Lucas Ronier, Breno Lopes e Pedro Rocha
Anthoni; Bruno Gomes, Félix Torres, Victor Gabriel, Alexandro Bernabei; Ronaldo Villagra, Bruno Henrique; Vitinho, Allex, Johan Carbonero; Alerrandro