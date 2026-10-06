PP e União Brasil anunciam apoio a Flávio Bolsonaro no 2º turno

RESUMO ＋ A Federação União Progressista, formada por União Brasil e Progressistas (PP), anunciou nesta terça-feira, 6, apoio a Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno das eleições presidenciais de 2026. A decisão foi tomada por unanimidade. O candidato também recebeu apoios de Ronaldo Caiado (PSD), Michel Temer (MDB) e Romeu Zema (Novo), enquanto Republicanos, Podemos e o próprio Novo estão entre as siglas no radar das articulações para a segunda etapa da disputa.

A Federação União Progressista, formada por União Brasil e Progressistas (PP), anunciou nesta terça-feira, 6 de outubro, apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno da eleição presidencial contra Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Segundo comunicado divulgado pela federação, a decisão foi tomada por unanimidade após reunião das duas legendas.

No documento, a federação afirma ter decidido "fechar questão" em apoio ao candidato do PL e associa a escolha a uma agenda de modernização da gestão, desburocratização e mudanças na economia. O texto é assinado por Antonio de Rueda, presidente do União Brasil, e Ciro Nogueira, presidente do Progressistas.

A adesão amplia a base partidária que Flávio busca reunir para a votação de 25 de outubro. No primeiro turno, o candidato do PL obteve 47,03% dos votos válidos, ante 45,16% de Lula.

O anúncio ocorre em meio a uma série de articulações iniciadas depois do primeiro turno. Flávio já recebeu o apoio do ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), adversário na primeira etapa da eleição, e do ex-presidente Michel Temer (MDB). O ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), que também disputou o primeiro turno, declarou voto no candidato do PL.

Caiado e Temer apoiam Flávio no segundo turno

Caiado oficializou o apoio nesta terça-feira durante encontro com Flávio em Goiânia. O ex-governador de Goiás terminou o primeiro turno na quinta colocação, com 2,18% dos votos válidos. A decisão pessoal de Caiado ocorre apesar de o PSD, partido ao qual é filiado, ter optado pela neutralidade no segundo turno.

Caiado afirmou que Flávio terá seu apoio em Goiás e disse que a adesão está vinculada também a compromissos programáticos apresentados ao candidato do PL.

Temer anunciou seu voto em Flávio na segunda-feira, 5. O apoio do ex-presidente é individual e não representa, até o momento, uma posição nacional do MDB. Ao justificar sua decisão, Temer afirmou que o resultado do primeiro turno indicou, em sua avaliação, uma demanda do eleitorado por mudança.

Republicanos e Podemos estão nas negociações

A campanha de Flávio também trabalha para ampliar a lista de partidos aliados. O Republicanos discute uma adesão nacional ao candidato, e o governador reeleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas, participou das articulações com o presidente da legenda, Marcos Pereira.

O Podemos também está entre as legendas procuradas pela campanha. Flávio afirmou nesta terça que já havia conversado com Republicanos e Podemos para tratar do segundo turno.

Em relação ao Novo, Romeu Zema já declarou pessoalmente apoio ao candidato do PL, enquanto Flávio busca ampliar a aproximação com integrantes da legenda. As negociações com outras siglas não equivalem, porém, a um apoio partidário formal enquanto as respectivas direções não anunciarem uma decisão oficial.

União Brasil e PP haviam ficado neutros no primeiro turno

A decisão da União Progressista representa uma mudança em relação à primeira etapa da eleição. A federação havia adotado neutralidade nacional e liberado seus integrantes para apoiar diferentes candidaturas nos estados. Flávio tentou o apoio formal da aliança antes do primeiro turno, mas a articulação não avançou.