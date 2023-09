Jogos de hoje, terça-feira, 5; onde assistir e horários

Brasileirão Série B e Sub17, além da Copa do Brasil Sub-20 são os destaques do futebol desta terça-feira.

Na Arena Condá em Chapecó, a Chapecoense enfrenta o Guarani, mirando se afastar das últimas posições. A equipe está na 15ª colocação, com 27 pontos, mesma pontuação que o primeiro da zona, o Sampaio Correia.

Do outro lado, o Bugre, precisa vencer para entrar no G4. O time está na sexta colocação com a mesma pontuação que o quarto colocado.

Pelo Copa do Brasil Sub-20, o Corinthians enfrenta o Santos. O Timão venceu o primeiro confronto por 2 a 0 e precisa apenas de um empate para se classificar.

Onde assistir ao vivo aos jogos de de hoje; veja horários

Brasileirão Sub-17

15h - Flamengo x Atlético-MG - SporTV

Copa do Brasil Sub-20

19h - Corinthians x Santos - SporTV

Brasileiro Série B

21h30 - Chapecoense x Guarani - SporTV e Premiere

