Inter, São Paulo e Santos: veja os 15 clubes que mais lucraram com vendas de atletas no século

Mais uma janela de transferência se fechou na Europa no fim da última semana, reafirmando tendências e mostrando algumas novidades. Em um período em que clubes da Arábia Saudita foram os grandes protagonistas, times europeus e sul-americanos se destacaram nos valores arrecadados.

No ranking dos 15 clubes que mais lucraram com negociações de atletas neste século, há três brasileiros: Internacional, São Paulo e Santos. A lista é liderada com folga pelo Benfica, de Portugal (que lucrou cerca de 722 milhões desde no período), seguido pelo conterrâneo Porto (com 672 milhões). Veja abaixo a lista completa:

Veja a lista de clubes que mais lucraram com vendas de atletas no século

Benfica - € 722 milhões Porto - € 672 milhões Ajax € 584 milhões Lille € 435 milhões Sporting € 409 milhões RB Salzburg € 382 milhões Udinese € 370 milhões River Plate € 359 milhões Dinamo Kiev € 334 milhões Lyon € 320 milhões Santos € 312 milhões São Paulo € 283 milhões Internacional € 282 milhões PSV € 272 milhões Braga € 268 milhões

Brasileiro mais bem colocado na lista, o Santos ocupa a 11ª colocação, lucrando cerca de 312 milhões de euros, grande parte do valor conquistado com a venda dos jogadores da geração que conquistou a Libertadores em 2011, como Danilo, Ganso, André, Rafael e Neymar.

Em seguida vem o São Paulo, que lucrou 283 milhões, com destaque para o meia Lucas Moura (de volta ao clube após longa passagem pela Europa), negociado com o PSG em 2012 por cerca de 40 milhões de euros. Em seguida, vem o Internacional, que teve como maior venda o meia Oscar, para o Chelsea, por 32 milhões de euros dos 282 milhões arrecadados pelos gaúchos no período