Jogos de hoje, terça-feira, 29, onde assistir ao vivo e horários

Os destaques do dia são as partidas da Copa da Alemanha, Campeonato Italiano e Copa do Rei da Espanha, além do confronto do Mundial de Clubes da Fifa e a semifinal da Copa Libertadores entre River Plate e Atlético-MG.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Copa da Alemanha

14h - Bayer Leverkusen x Elversberg - ESPN 4 e Disney+

14h - RB Leipzig x St. Pauli - Disney+

16h45 - Wolfsburg x Borussia Dortmund - ESPN 4 e Disney+

16h45 - Stuttgart x Kaiserslautern - Disney+

Campeonato Italiano

14h30 - Cagliari x Bologna - Disney+

14h30 - Lecce x Hellas Verona - Disney+

16h45 - Milan x Napoli - ESPN e Disney+

Copa do Rei da Espanha

15h - Villamuriel x Rayo Vallecano - Disney+

15h - Compostela x Alavés - Disney+

17h - Poblense x Villarreal - Disney+

17h - Astur x Real Valladolid - Disney+

Mundial de Clubes da FIFA

14h - Al Ahly x Al Ain - Sportv e CazéTV

Eliminatórias da Eurocopa Feminina

15h - Suécia x Luxemburgo - Disney+

16h15 - Bélgica x Grécia - Disney+

Copa da Liga Inglesa

16h45 - Southampton x Stoke City - Disney+

17h - Brentford x Sheffield Wed - ESPN 2 e Disney+

Amistosos Internacionais Femininos

16h45 - Inglaterra x África do Sul - Disney+

19h - Brasil x Colômbia - Sportv

Brasileirão Série B

19h - Brusque x Chapecoense - Sportv 3 e Premiere

19h - Goiás x Operário - TV Brasil, Canal GOAT (YouTube) e Premiere

21h30 - Guarani x Novorizontino - Sportv e Premiere

21h30 - Amazonas x Botafogo-SP - Canal GOAT (YouTube) e Premiere

MLS

19h45 - Columbus Crew x New York Red Bulls - Apple TV+

22h - Real Salt Lake x Minnesota United - Apple TV+

Copa Libertadores (Semifinal)

21h30 - River Plate x Atlético-MG - ESPN e Disney+

