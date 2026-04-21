Jogos de hoje, terça, 21: onde assistir ao vivo e horários

Futebol: Terça-feira marcará início da quinta fase da Copa do Brasil

Gabriella Brizotti
Publicado em 21 de abril de 2026 às 06h05.

A terça-feira, 21, marca o início da quinta fase da Copa do Brasil, com a estreia dos clubes do Brasileirão. Além da sequência da 7.ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino.

Dentre os principais jogos, destaque para São Paulo x Juventude, pela quinta fase da Copa do Brasil, e Real Madrid x Alavés pelo Campeonato Espanhol.

A programação ainda inclui partidas da Premier League, Copa da Itália, Copa da França e Brasileirão Sub-20.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos

Copa do Brasil

17h - Botafogo x Chapecoense

19h15 - São Paulo x Juventude

19h30 - Grêmio x Confiança

21h30 - Paysandu x Vasco

21h30 - Barra SC x Corinthians

Campeonato Brasileiro feminino

11h - Bragantino x Mixto-MT

16h - Fluminense x Palmeiras

19h - Cruzeiro x Internacional

Premier League

16h - Brighton x Chelsea

La Liga

14h - Mallorca x Valencia

14h - Athletic Bilbao x Osasuna

16h30 - Girona x Betis

16h30 - Real Madrid x Alavés

Copa da Itália

16h - Internazionale x Como

Copa da França

16h10 - Lens x Toulouse

Campeonato Brasileiro Sub-20

15h - Santos x Cuiabá

Quais jogos de futebol vão passar na TV aberta hoje?

Globo

  • Nenhum jogo vai passar na Globo nesta terça, 21.

SBT

  • Nenhum jogo vai passar no SBT nesta terça, 21.

Record

  • Nenhum jogo vai passar na Record nesta terça, 21.

Band

  • Nenhum jogo vai passar na Band nesta terça, 21.

TV Brasil

  • 16h - Fluminense x Palmeiras - Campeonato Brasileiro Feminino

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Sportv

  • 17h - Botafogo x Chapecoense - Copa do Brasil
  • 19h15 - São Paulo x Juventude - Copa do Brasil
  • 21h30 - Paysandu x Vasco - Copa do Brasil

BandSports

  • Nenhum jogo vai passar na BandSports nesta terça, 21.

ESPN

  • 16h - Brighton x Chelsea - Campeonato Inglês

ESPN2

  • Nenhum jogo vai passar na ESPN2 nesta terça, 21.

ESPN3

  • 14h - Athletic Bilbao x Osasuna - Campeonato Espanhol

ESPN4

  • 16h30 - Girona x Real Betis - Campeonato Espanhol

XSports

  • Nenhum jogo vai passar na XSports nesta terça, 21.

Premiere

  • 17h - Botafogo x Chapecoense - Copa do Brasil
  • 19h15 - São Paulo x Juventude - Copa do Brasil
  • 21h30 - Paysandu x Vasco - Copa do Brasil

TNT Sports

  • Nenhum jogo vai passar na TNT Sports nesta terça, 21.

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Disney+

  • 14h - Mallorca x Valencia - Campeonato Espanhol
  • 14h - Athletic Bilbao x Osasuna - Campeonato Espanhol
  • 16h - Brighton x Chelsea - Campeonato Inglês
  • 16h30 - Real Madrid x Deportivo Alavés - Campeonato Espanhol
  • 16h30 - Girona x Real Betis - Campeonato Espanhol

Canal Goat

  • Nenhum jogo vai passar no Canal Goat nesta terça, 21.

GE TV

  • 21h30 - Paysandu x Vasco - Copa do Brasil

Onefootball

  • Nenhum jogo vai passar na Onefootball nesta terça, 21.

HBO Max

  • Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta terça, 21.

Paramount+

  • Nenhum jogo vai passar no Paramount+ nesta terça, 21.

Prime Video

  • 19h30 -  Grêmio x Confiança - Copa do Brasil
  • 21h30 - Barra x Corinthians - Copa do Brasil

Cazé TV

  • Nenhum jogo vai passar na CazéTV nesta terça, 21.

