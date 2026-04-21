Jogos de hoje, terça, 21: onde assistir ao vivo e horários

A terça-feira, 21, marca o início da quinta fase da Copa do Brasil, com a estreia dos clubes do Brasileirão. Além da sequência da 7.ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino.
Dentre os principais jogos, destaque para São Paulo x Juventude, pela quinta fase da Copa do Brasil, e Real Madrid x Alavés pelo Campeonato Espanhol.
A programação ainda inclui partidas da Premier League, Copa da Itália, Copa da França e Brasileirão Sub-20.
Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos
Copa do Brasil
17h - Botafogo x Chapecoense
19h15 - São Paulo x Juventude
19h30 - Grêmio x Confiança
21h30 - Paysandu x Vasco
21h30 - Barra SC x Corinthians
Campeonato Brasileiro feminino
11h - Bragantino x Mixto-MT
16h - Fluminense x Palmeiras
19h - Cruzeiro x Internacional
Premier League
16h - Brighton x Chelsea
La Liga
14h - Mallorca x Valencia
14h - Athletic Bilbao x Osasuna
16h30 - Girona x Betis
16h30 - Real Madrid x Alavés
Copa da Itália
16h - Internazionale x Como
Copa da França
16h10 - Lens x Toulouse
Campeonato Brasileiro Sub-20
15h - Santos x Cuiabá
Quais jogos de futebol vão passar na TV aberta hoje?
Globo
- Nenhum jogo vai passar na Globo nesta terça, 21.
SBT
- Nenhum jogo vai passar no SBT nesta terça, 21.
Record
- Nenhum jogo vai passar na Record nesta terça, 21.
Band
- Nenhum jogo vai passar na Band nesta terça, 21.
TV Brasil
- 16h - Fluminense x Palmeiras - Campeonato Brasileiro Feminino
Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?
Sportv
- 17h - Botafogo x Chapecoense - Copa do Brasil
- 19h15 - São Paulo x Juventude - Copa do Brasil
- 21h30 - Paysandu x Vasco - Copa do Brasil
BandSports
- Nenhum jogo vai passar na BandSports nesta terça, 21.
ESPN
- 16h - Brighton x Chelsea - Campeonato Inglês
ESPN2
- Nenhum jogo vai passar na ESPN2 nesta terça, 21.
ESPN3
- 14h - Athletic Bilbao x Osasuna - Campeonato Espanhol
ESPN4
- 16h30 - Girona x Real Betis - Campeonato Espanhol
XSports
- Nenhum jogo vai passar na XSports nesta terça, 21.
Premiere
- 17h - Botafogo x Chapecoense - Copa do Brasil
- 19h15 - São Paulo x Juventude - Copa do Brasil
- 21h30 - Paysandu x Vasco - Copa do Brasil
TNT Sports
- Nenhum jogo vai passar na TNT Sports nesta terça, 21.
Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?
Disney+
- 14h - Mallorca x Valencia - Campeonato Espanhol
- 14h - Athletic Bilbao x Osasuna - Campeonato Espanhol
- 16h - Brighton x Chelsea - Campeonato Inglês
- 16h30 - Real Madrid x Deportivo Alavés - Campeonato Espanhol
- 16h30 - Girona x Real Betis - Campeonato Espanhol
Canal Goat
- Nenhum jogo vai passar no Canal Goat nesta terça, 21.
GE TV
- 21h30 - Paysandu x Vasco - Copa do Brasil
Onefootball
- Nenhum jogo vai passar na Onefootball nesta terça, 21.
HBO Max
- Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta terça, 21.
Paramount+
- Nenhum jogo vai passar no Paramount+ nesta terça, 21.
Prime Video
- 19h30 - Grêmio x Confiança - Copa do Brasil
- 21h30 - Barra x Corinthians - Copa do Brasil
Cazé TV
- Nenhum jogo vai passar na CazéTV nesta terça, 21.