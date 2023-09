Jogos de hoje, sexta-feira, 22; onde assistir e horários

O Corinthians contra Botafogo pelo Brasileirão, Al Nassr com Cristiano Ronaldo no Campeonato Saudita e Alavés contra Athletic Club pela La Liga são os destaques do futebol desta sexta-feira.

Receba as notícias mais relevantes do Brasil e do mundo em primeira mão. Inscreva-se no Telegram da Exame

Onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Brasileirão Série A

20h - Corinthians x Botafogo - Globo e Premiere

Brasileirão Série B

19h - Ponte Preta x Mirassol - Sportv e Premiere

- Sportv e Premiere 21h30 - Atlético GO x Criciúma - Band e Premiere

21h30 - Ituano x Vitória - Sportv e Premiere

La Liga

16h - Alavés x Athletic Club - ESPN e Star+

Campeonato Saudita

15h - Al Nassr x Al Ahli - Canal Goat (YouTube)

Onde irá transmitir o jogo do Corinthians, hoje ; veja horário

O jogo desta sexta-feira às 20h entre Corinthians x Botafogo terá transmissão ao vivo na Globo e Premiere.

Que horas é o jogo do Alavés hoje?

O jogo desta sexta-feira às 16h entre Alavés x Athletic Club terá transmissão ao vivo na ESPN e Star+.

Qual canal irá passar o jogo do Al Nassr, com Cristiano Ronaldo?

O jogo Al Nassr x Al Ahli terá transmissão ao vivo no Canal Goat (YouTube), às 15h.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

20h - Corinthians x Botafogo - Brasileirão Série A

Quais jogos vão passar ao vivo na SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na Record nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

21h30 - Atlético GO x Criciúma - Brasileirão Série B

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Premiere

19h - Ponte Preta x Mirassol - Brasileirão Série B

- Brasileirão Série B 20h - Corinthians x Botafogo - Brasileirão Série A

21h30 - Atlético GO x Criciúma - Brasileirão Série B

21h30 - Ituano x Vitória - Brasileirão Série B

Sportv

19h - Ponte Preta x Mirassol - Brasileirão Série B

- 21h30 - Ituano x Vitória - Brasileirão Série B

ESPN

16h - Alavés x Athletic Club - La Liga

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Star+

16h - Alavés x Athletic Club - La Liga

Canal GOAT (YouTube)

15h - Al Nassr x Al Ahli - Campeonato Saudita

Globoplay