Onde assistir Corinthians x Estudiantes hoje, terça-feira, 29, pela Copa Sul-Americana; veja horário

O Corinthians e o Estudiantes se enfrentam nesta terça-feira, 29, às 21h30, no estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, na Argentina. A partida é válida pela Copa Sul-Americana.

O duelo ocorre durante o segundo jogo das quartas de final do campeonato.

Além de um baixo desempenho em partidas nacionais, os torcedores do Timão tem motivos de sobra para ficarem preocupados nesse jogo. No primeiro semestre, o Corinthians enfrentou clubes argentinos cinco vezes, mas venceu apenas duas partidas, perdeu em um jogo e empatou em outra disputa.

No país vizinho, o time passou por momentos complicados em duas partidas. Em uma delas, o clube empatou com o Newell's Old Boys nas oitavas de final da Copa Sul-Americana e também empatou em outro jogo contra o Argentinos Juniors durante a fase de grupos da Libertadores.

Antes de pegar o Corinthians, o Estudiantes enfrentou dois clubes brasileiros. Na primeira fase da Sul-Americana, seu elenco encarou o Bragantino e empatou em 0 a 0 e, depois, encerrou em 0 a 0. No entanto, nas oitavas de final, o Estudiantes jogou contra o Goias e saiu vitorioso em duas ocasiões, por 3 a 0 e 2 a 0.

Embora parte dos resultados tenha sido definido por empates, o cenário se mostra imprevisível tanto para o Estudiantes, quanto para o Timão.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Corinthians x Estudiantes da Copa Sul-Americana hoje

O jogo desta terça-feira às 21h30 entre Corinthians x Estudiantes terá transmissão ao vivo no SBT.

Como assistir o jogo do Corinthians online?

A partida também será transmitida pela ESPN, que possui transmissão pela Star+.

Quais são os próximos jogos do Corinthians ?