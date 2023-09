Al Nassr x Al Ahli: onde assistir ao vivo jogo de Cristiano Ronaldo; veja horário e escalações

Os fãs de Cristiano Ronaldo estão ansiosos pela partida do craque português pelo Al- Nassr contra o Al Ahli pela 7º rodada do Campeonato Saudita.

O jogo acontece nesta sexta-feira, 22, às 15h, no Estádio Universidade Rei Saud, em Riad, na Arábia Saudita.

Receba as notícias mais relevantes do Brasil e do mundo em primeira mão. Inscreva-se no Telegram da Exame

O Al Nassr aproveita uma situação invejável no campeonato, pois é considerado favorito para sétima rodada no confronto com o Al Ahli. Embora tenha que confrontar um forte adversário que está acima da tabela, o time vem apresentando bom desempenho, principalmente pelo mandante Cristiano Ronaldo joga como mandante. Além disso, o clube vive uma de suas melhores fases, com seis vitórias consecutivas.

Mesmo que o cenário traga expectativas positivas para o Al Nassr, o Al-Ahli ocupa a terceira posição na disputa e seu elenco deve entrar em campo com garra para buscar a liderança. Por isso, o desfecho da partida deve ser intenso e surpreendente.

Provável escalação do Al Nassr

Nawaf Al-Aqidi; Sultan Al-Ghanam, Mohammed Al-Fatil, Aymeric Laporte, Ghislain Konan; Abdul Al-Khaibari, Marcelo Brozovic, Otávio; Cristiano Ronaldo, Sadio Mané e Abdul Ghareeb.

Provável escalação do Al Ahli

Édouard Mendy, Ali Majrashi, Roger Ibañez, Ibrahim Al-Zubaidi, Abdullah Ammar, Gabri Veiga, Moha Al Majhad, Franck Kessié, Riyad Mahrez, Roberto Firmino e Allan Saint-Maximin.

Onde assistir ao vivo o jogo do Al Nassr, time do Cristiano Ronaldo, pelo Campeonato Saudita?

O jogo desta sexta-feira, às 15h00, entre Al Nassr e Al-Ahli terá transmissão ao vivo no Canal Goat, no YouTube.

Como assistir online o jogo do Cristiano Ronaldo pelo Al Nassr?

Você pode assistir a partida online pelo Canal Goat, no YouTube.

Qual é o próximo jogo do Cristiano Ronaldo pelo Al-Ahli?