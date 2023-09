Jogos de hoje, sexta-feira, 15; onde assistir e horários

Brasileirão Série A e B, Campeonato saudita e retorno das ligas europeias são os destaques desta sexta-feira de futebol.

Pelo Brasileirão, o Palmeiras encara o Goiás no Allianz Parque mirando encostar no líder Botafogo. O Verdão está na segunda colocação com 41 pontos, dez a menos que a equipe carioca.

Receba as notícias mais relevantes do Brasil e do mundo em primeira mão. Inscreva-se no Telegram da Exame

Na Arábia, o Al-Hilal de Neymar enfrenta Al-Riyadh buscando vencer para assumir a liderança. A esperança é para estreia do brasileiro, que ainda não atuou pela equipe.

Destaque também para o PSG enfrentando Nice pelo Francês e o duelo entre Bayern de Munique e Leverkusen no Alemão.

Onde assistir ao vivo aos jogos de hoje; veja horário

Brasileirão Série A

20h - Cuiabá x América-MG - Premiere

21h30 - Palmeiras x Goiás - Premiere

Brasileiro Série B

19h - Vila Nova x Ponte Preta - SporTV e Premiere

21h30 - ABC x Sport - SporTV e Premiere

Campeonato saudita

15h - Al-Hilal x Al-Riyadh - Band, Bandsports e Canal GOAT (Youtube)

- Band, Bandsports e Canal GOAT (Youtube) 15h - Al-Fayah x Al-Shabbab - Sem transmissão

15h - Al-Khaleej x Al-Fateh - Sem transmissão

Campeonato alemão

15h30 - Bayern de Munique x Bayer Leverkusen - Canal GOAT (Youtube)

Campeonato Espanhol

16h - Rayo Vallecano x Alavés - Star+

Campeonato Francês

16h - PSG x Nice - Star+

Onde irá transmitir o jogo do Palmeiras hoje?

O jogo Palmeiras x Goiás terá transmissão ao vivo no Premiere.

Em que lugar irá transmitir o jogo do Al-Hilal?

O jogo Al-Hilal x Al-Riyadh terá transmissão ao vivo na Band, Bandsports e Canal GOAT (Youtube)

Em que canal vai passar o jogo do Bayern?

O jogo Bayern de Munique x Bayer Leverkusen terá transmissão ao vivo no Canal GOAT (Youtube)

Como assistir o jogo do PSG online?

O jogo PSG x Nice terá transmissão ao vivo no Star+

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Globo

Nenhum jogo vai passar na Globo nesta sexta-feira.

SBT

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta sexta-feira.

Record

Nenhum jogo vai passar na Record nesta sexta-feira.

Band

15h - Al-Hilal x Al-Riyadh - Campeonato saudita

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

SporTV

15h - Al-Hilal x Al-Riyadh - Campeonato saudita

Premiere

20h - Cuiabá x América-MG - Brasileirão Série A

21h30 - Palmeiras x Goiás - Brasileirão Série A

- Brasileirão Série A 19h - Vila Nova x Ponte Preta - Brasileirão Série B

21h30 - ABC x Sport - Brasileirão Série B

Bandsports

15h - Al-Hilal x Al-Riyadh - Campeonato saudita

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Canal GOAT (Youtube)

15h - São Caetano x São Bernardo - (Youtube)

15h30 - Bayern de Munique x Bayer Leverkusen - Canal GOAT (Youtube)

Star+