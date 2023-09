Palmeiras x Goiás: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Palmeiras e Goiás se enfrentam nesta sexta-feira, 15, às 21h30, no estádio Allianz Parque, em São Paulo. A partida é válida pela 23ª rodada do Brasileirão Série A.

O Palmeiras encara o Goiás no Allianz Parque mirando encostar no líder Botafogo. O Verdão está na segunda colocação com 41 pontos, dez a menos que a equipe carioca.

Para o confronto, o técnico Abel Ferreira irá com força máxima. O zagueiro Murilo, que ainda se recupera de lesão, deve desfalcar a equipe.

Do outro lado, o Goiás, busca vencer para se afastar cada vez mais da zona de rebaixamento. A equipe está na décima quinta colocação, com 25 pontos.

Provável escalação do Palmeiras contra o Goiás

Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Mayke, Artur e Rony.

Provável escalação do Goiás

Tadeu; Bruno Santos, Sidimar, Bruno Melo e Hugo; Willian Oliveira, Morelli e Palacios; Allano, João Magno (Matheus Babi) e Allano.

Onde assistir ao vivo o jogo Palmeiras x Goiás hoje pelo Brasileirão?

O jogo desta sexta-feira, às 21h30, entre Palmeiras e Goiás terá transmissão exclusiva no Premiere.

Como assistir online o jogo do Palmeiras hoje?

Você pode assistir a partida online pelo Premiere, através da Amazon Prime Video e Globoplay.

Qual é o próximo jogo do Palmeiras ?