Jogos de hoje, segunda-feira, 29; onde assistir e horários

O confronto do Brasil contra o Equador pelo Pré-Olímpico é o destaque do futebol desta segunda-feira, 29. O dia também será marcado pelos jogos do Campeonato Italiano, Campeonato Espanhol e Amistoso.

Onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Pré-Olímpico

17h - Brasil x Equador - Sportv

Campeonato Turco

14h- Galatasaray x Gazisehir Gaziantep - Star+

Campeonato Italiano

16h45 - Salernitana x Roma - Star+

Campeonato Pernambucano

20h30 - Sport x Afogados - Canal GOAT (Youtube)

Amistoso

15h - Al-Hilal x Inter Miami - AppleTV

Copa Africana de Nações

14h - Cabo Verde x Mauritânia - BandSports e Esporte na Band (Youtube)

17h - Senegal x Costa do Marfim - BandSports e Esporte na Band (Youtube)

Campeonato Espanhol

17h - Getafe x Granada - Star+

Esporte na Band (Youtube)