Jogos de hoje, segunda-feira, 19; onde assistir e horários

Corinthians e Grêmio pelo Brasileirão, Neymar na Champions da Ásia e demais competições europeias são destaques do futebol desta segunda-feira.

Na Neo Química Arena, o Corinthians recebe o Grêmio, fechando a rodada do Brasileirão. O Timão está na 14ª colocação com 26 pontos, enquanto o Grêmio está em terceiro com 39.

Também pelo Brasileirão, o Santos enfrenta o Bahia mirando se afastar da zona degola. O Peixe está 17ª colocação com apenas 21 pontos conquistados.

Pela Champions da Ásia, o destaque é para o time de Neymar. O Al-Hilal, vice campeão na temporada passada, inicia sua caminhada contra Navbahor Namangan, no King Fahd International, casa da equipe saudita.

Onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Brasileirão Série A

Brasileiro Série B

21h - Novorizontino x Ceará - SporTV e Premiere

Champions da Ásia

11h - Mumbai City x Nassaji Mazandaran - Star+

13h - Al Quwa Al Jawiya x Sepahan = Star+

13h - Al-Faisaly Amman x Nassaf Qarshi - Star+

13h - Al-Ittihad x AGMK - Star+

15h - Al-Hilal x Navbahor Namangan - ESPN e Star+

Campeonato italiano

Salernitana x Torino - Star+

Verona x Bologna - Star+

Premier League

15h45 - Nottingham Forest x Burnley - Star+

La Liga

16h - Granada x Girona - Star+

Onde irá transmitir o jogo do Al-Hilal, time do Neymar, hoje ; veja horário

O jogo desta segunda-feira às 15h entre Al-Hilal x Navbahor Namangan terá transmissão ao vivo no ESPN e Star+

Que horas é o jogo do Corinthians e Grêmio hoje?

O jogo Corinthians x Grêmio desta segunda-feira, será às 21h e terá transmissão pelo Premiere

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na Globo nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar no Record nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Band nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

SporTV

20h - Bahia x Santos - Brasileirão Série A

21h - Novorizontino x Ceará - Brasileirão Série A

Premiere

21h - Corinthians x Grêmio - Brasileirão Série A

ESPN

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

