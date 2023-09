Corinthians x Grêmio: onde assistir, horários e escalações do jogo pelo Brasileirão

Corinthians e Grêmio se enfrentam nesta segunda-feira 19, às 21h, na Neo Química Arena, em São Paulo. A partida é válida pela 23ª rodada do Brasileirão Série A.

Após derrota para o Fortaleza na última rodada, o Corinthians busca com apoio do seu torcedor se reabilitar na competição. A equipe está na 14ª colocação e precisa vencer para se afastar da zona da degola.

Para o confronto, o técnico Vanderlei Luxemburgo retorno de alguns de seus principais jogadores, que não atuaram diante do Fortaleza. São eles: Fagner, Fábio Santos, Maycon, Fausto Vera, Renato Augusto e Matías Rojas.

Do outro lado, o Grêmio, busca vencer para encostar na vice-liderança da competição. A equipe é a terceira colocada com 39 pontos, seis pontos atrás do Palmeiras.

Renato Gaúcho não conta com Felipe Carballo para o jogo. O meia sofreu uma lesão no joelho direito.

Escalação do Corinthians contra o Grêmio

Cássio, Fagner, Caetano, Lucas Veríssimo e Fábio Santos; Gabriel Moscardo, Maycon, Matías Rojas e Renato Augusto; Pedro (Wesley) e Yuri Alberto.

Escalação do Grêmio contra o Corinthians

Gabriel Grando; João Pedro, Rodrigo Ely, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Pepê, Galdino (Ronald, Nathan ou Cuiabano) e Cristaldo; João Pedro Galvão (Ferreira) e Luis Suárez.

Onde assistir ao vivo o jogo do Corinthians hoje?

O jogo desta segunda-feira, às 21h, entre Corinthians x Grêmio terá transmissão ao vivo no Premiere.

Como assistir online o jogo do Corinthians hoje?

Você pode assistir a partida online pelo Premiere, através do Globoplay ou Amazon Prime Video

Qual é o próximo jogo do Corinthians?

22/09 - Corinthians x Botafogo - Brasileirão Série A

Qual é o próximo jogo do Grêmio?