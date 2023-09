Jogos de hoje, sábado, 16; onde assistir e horários

Brasileirão Séries A e B, Premier League e demais ligas europeias são os destaques do futebol deste sábado.

No Brasileirão, destaque para o clássico entre Vasco e Fluminense no Nilton Santos. O Cruz Maltino precisa vencer para se livrar da zona do rebaixamento, enquanto o Flu busca as primeiras posições.

Em Minas, o Botafogo, líder isolado da competição, enfrenta o Atlético MG buscando aumentar a distância so segundo colocado. Já o Galo, precisa vencer para mirar a zona de Libertadores.

Na Europa, destaque para o clássico Inter de Milão e Milan pelo Italiano. No Inglês, City, United, Liverpool e Tottenham entram em campo pela rodada. Na Espanha, o Barça encara o Betis

Onde assistir ao vivo os jogos de hoje; veja horários

Brasileirão Série A

16h - Vasco x Fluminense - Premiere

21h - Atlético-MG x Botafogo - SporTV e Premiere

Brasileirão Série B

15h30 - Criciúma x Mirassol - SporTV e Premiere

17h - Botafogo-SP x Atlético-GO - Band e Premiere

17h - Sampaio Corrêa x Chapecoense - Band e Premiere

18h - Juventude x CRB - SporTV e Premiere

Brasileirão Série C

16h - São Bernardo x São José-RS - DAZN e Nosso Futebol

18h - Amazonas x Volta Redonda - DAZN e Nosso Futebol

Brasileirão Série D

16h - Ferroviário-CE x Ferroviária - TV Brasil e FSPORTStv

Premier League

08h30 - Wolves x Liverpool - Star+

11h - Aston Villa x Crystal Palace - Star+

11h - Manchester United x Brighton - Star+

11h - Tottenham x Sheffield United - ESPN 2 e Star+

11h - West Ham x Manchester City - ESPN e Star+

13h30 - Newcastle x Brentford - ESPN e Star+

La Liga

11h15 - Valência x Atlético de Madrid - Star+

16h - Barcelona x Real Betis - ESPN e Star+

Campeonato italiano

10h - Juventus x Lazio - Star+

13h - Inter de Milão x Milan - Star+

15h45 - Genoa x Napoli - Star+

Campeonato alemão

10h30 - Freiburg x Borussia Dortmund - OneFootball (App)

Campeonato saudita

15h - Al Ahli x Al Taawoun - Canal GOAT (Youtube)

MLS (Liga estaduninense)

18h - Atlanta United x Inter Miami MLS - AppleTV+

Onde assistir o jogo do Liverpool?

O jogo Wolverhampton x Liverpool terá transmissão ao vivo no Star+

Qual canal irá passar o jogo Atlético MG x Botafogo?

O jogo Atlético-MG x Botafogo irá passar no SporTV e Premiere.

Onde irá passar o jogo Vasco x Fluminense?

O jogo Vasco x Fluminense do irá passar no Premiere.

Que horas é jogo do Barcelona?

O jogo Barcelona x Real Betis é às 16h e terá transmissão na ESPN e Star+

Jogo do City vai passar na ESPN?

Sim, o jogo West Ham x Manchester City terá transmissão na ESPN e Star+

