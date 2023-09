Atlético MG x Botafogo: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Atlético MG e Botafogo se enfrentam neste sábado, 16, às 21h00, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. A partida é válida pela 23ª rodada do Brasileirão Série A.

Na liderança isolada da competição, o Botafogo entra em campo buscando dar mais um passo em direção ao título. A equipe carioca está há 10 pontos do vice-líder Palmeiras e vem de derrota para o rival na última rodada.

Para o confronto, o técnico Bruno Lage irá com força máxima. O zagueiro Leonel Di Plácido, que treinou normalmente com a equipe, deve retornar ao time titular

Receba as notícias mais relevantes do Brasil e do mundo em primeira mão. Inscreva-se no Telegram da Exame

Já o Atlético MG, que está na nona classificação com 31 pontos, precisa vencer para chegar no G8 do campeonato. A equipe não conta com o atacante Hulk, suspenso com terceiro amarelo.

Provável escalação do Atlético MG

Everson; Mariano, Maurício Lemos, Bruno Fuchs e Guilherme Arana; Battaglia, Otávio e Pedrinho; Pavón, Paulinho e Alan Kardec (Eduardo Vargas)

Provável escalação do Botafogo

Lucas Perri; Di Plácido, Adryelson, Cuesta, Marçal; Marlon Freitas, Tchê Tchê, Eduardo; Júnior Santos (Segovinha), Tiquinho Soares, Victor Sá.

Onde assistir ao vivo o jogo Atlético MG x Botafogo hoje pelo Brasileirão?

O jogo deste sábado, às 21h00, entre Atlético MG e Botafogo terá transmissão no SporTV e Premiere.

Como assistir online o jogo do Atlético MG hoje?

Você pode assistir a partida online pelo Premiere, através da Amazon Prime Video e Globoplay.

Qual é o próximo jogo do Atlético MG ?

23/09 - Atlético MG x Cuiabá - Brasileirão Série A

Qual é o próximo jogo do Botafogo ?