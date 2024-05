Jogos de hoje, domingo, 19, onde assistir ao vivo e horários

Os jogos do Manchester City contra West Ham pela Premier League e Santos contra o Brusque pelo Campeonato Brasileiro Série B são os destaques do futebol deste domingo, 19.

A programação do dia também inclui as partidas da La Liga, Campeonato Francês, EFL League Two, Campeonato Italiano e Campeonato Argentino.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Campeonato Italiano

07h30 - Sassuolo x Cagliari - Star+

10h - Monza x Frosinone - Star+

10h - Udinese x Empoli - Star

Campeonato Italiano Feminino

07h30 - Pomigliano Calcio (F) x Napoli (F) - Star+

09h30 - Roma (F) x Fiorentina (F) - Star+

Campeonato Belga

08h30 - Cercle Brugge x Union St. Gilloise - Star+

13h30 - Anderlecht x Club Brugge - Star+

EFL League Two

09h - Crawley Town x Crewe - Star+

Campeonato Holandês

09h30 - PSV x RKC Waalwijk - Star+

09h30 - Feyenoord x Excelsior - Star+

09h30 - Vitesse x Ajax - Star+

Paulista Sub-20

10h- São Paulo sub-20 x Oeste sub-20 - Futebol Paulista (Youtube)

2º Divisão Alemã

10h30 - Hannover 96 x Holstein Kiel

10h30 - Wehen x St. Pauli

Campeonato Brasileiro Série B

11h - Santos x Brusque - Premiere - Premiere

16h - Mirassol x Ituano - Canal GOAT (Youtube) e Premiere

16h - Chapecoense x Ponte Preta - Canal GOAT (Youtube) e Premiere

16h - Operário x Ceará - Band, Canal GOAT (Youtube) e Premiere

Premier League

12h - Manchester City x West Ham - ESPN e Star+

12h - Arsenal x Everton - ESPN e Star+

12h - Liverpool x Wolves - Star+

12h - Brighton x Manchester United - Star+

- Star+ 12h - Chelsea x Bournemouth - Star+

12h - Sheffield United x Tottenham - ESPN e Star+

12h - Brentford x Newcastle - Star+

12h - Crystal Palace x Aston Villa - Star+

12h - Burnley x Nottingham Forest - Star+

12h - Luton x Fulham - Star+

Campeonato Uruguaio

12h30 - Danubio x Racing-URU - Star+

Campeonato Turco

13h - Galatasaray x Fenerbahçe

La Liga

14h - Atlético de Madrid x Osasuna - ESPN e Star+

14h - Barcelona x Rayo Vallecano - ESPN e Star+

14h - Villarreal x Real Madrid - Star+

14h - Athletic Bilbao x Sevilla - Star+

14h - Real Bétis x Real Sociedad - Star+

14h - Cádiz x Las Palmas - Star+

14h - Mallorca x Almería - Star+

14h - Granada x Celta Vigo - Star+

14h - Valencia x Girona- Star+

Campeonato Francês

16h - Metz x PSG - ESPN e Star+

16h - Lens x Montpellier - Star+

16h - Le Havre x Olympique de Marselha - Star+

16h - Lyon x Strasbourg - Star+

16h - Monaco x Nantes - Star+

16h - Lille x Nice - Star+

Campeonato Brasileiro Série C

16h30 - Remo x Tombense - DAZN

16h30 - Londrina x São Bernardo - DAZN

19h - Ferroviário x ABC

Campeonato Equatoriano

17h30 - Aucas x Universidad Católica-EQU - Star+

20h - Cumbaya x Barcelona-EQU - Star+

Campeonato Brasileiro Feminino

18h30 - Ferroviária (F) x América-MG (F) - Canal GOAT

Campeonato Argentino

20h - Central Córdoba x Boca Juniors - ESPN e Star+

Onde assistir ao vivo o jogo do Manchester City ; veja horário

O jogo Manchester City x West Ham terá transmissão ao vivo na ESPN e Star+, às 12h.

Que horas é o jogo do Barcelona ?

O jogo Barcelona x Rayo Vallecano terá transmissão ao vivo na ESPN e Star+, às 14h.

Qual canal irá passar o jogo do Santos pelo Brasileirão Série B

O jogo Santos x Brusque terá transmissão ao vivo no Premiere, às 11h.

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

