Santos x Brusque: onde assistir, horário e escalações pelo Campeonato Brasileiro Série B

O Santos e o Brusque se enfrentam neste domingo, 19, às 11h, na Vila Belmiro, na cidade de Santos, no litoral paulista. A partida é válida pela 6º rodada do Campeonato Brasileiro Série B e terá transmissão no Sportv, Globoplay e Premiere.

Na liderança com 12 pontos, o Santos segue confiante na busca pelo acesso. Na rodada passada, venceu o Ponte Preta por 2 a 1, após ter sido derrotado pelo Amazonas por 1 a 0. Antes, goleou o Guarani por 4 a 1 e venceu o Avaí como visitante por 2 a 0.

Em situação oposta, o Brusque ocupa a 16ª posição com quatro pontos, à beira da zona de rebaixamento. Sem vencer há cinco jogos, recentemente empatou em 0 a 0 com o Operário, após ter sido goleado pelo Sport por 4 a 1. Anteriormente, perdeu em casa para o Goiás por 2 a 0 e foi derrotado pelo Atlético-GO por 1 a 0 no jogo de ida da 3ª fase da Copa do Brasil.

Onde assistir ao vivo o jogo do Santos x Brusque hoje pelo Brasileirão?

Como assistir online o jogo do Santos x Brusque hoje?

Você pode assistir a partida online pelo Globoplay.

Provável escalação do Santos

João Paulo; JP Chermont, Joaquim, Gil e Escobar; João Schmidt, Giuliano e Diego Pituca; Patrick, Otero e Willian (Morelos). Técnico: Fábio Carille.

Provável escalação do Brusque

Matheus Nogueira; Ronei, Matheus Salustiano, Wallace e Alex Ruan; Rodolfo Potiguar, Dionísio e Serrato (Jhemerson); Osman e Anderson Rosa; Olávio. Técnico: Luizinho Lopes.