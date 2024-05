Manchester United x Brighton: onde assistir, horário e escalações pela Premier League

O Manchester United e o Brighton se enfrentam neste domingo, 19, às 12h, no American Express Community Stadium, na Inglaterra. A partida é válida pela 38º rodada da Premier League e terá transmissão no Star+.

Na tabela, o Brighton ocupa a 10ª posição com 48 pontos e não tem mais perspectivas no campeonato. Em sua última partida, o clube inglês perdeu para o Chelsea por 2 a 1, após empate com o Newcastle em 1 a 1. Antes disso, venceu o Aston Villa por 1 a 0 e foi derrotado pelo Bournemouth por 3 a 0.

Por sua vez, o Chelsea está em 8º lugar com 57 pontos, também sem grandes pretensões no campeonato. Recentemente, venceu o Newcastle por 3 a 2, após uma derrota em casa para o Arsenal por 1 a 0. Antes disso, sofreu uma goleada de 4 a 0 do Crystal Palace e empatou com o já rebaixado Burnley em 1 a 1.

Onde assistir ao vivo o jogo do Manchester United x Brighton hoje pela Premier League?

O jogo deste domingo, 12h, entre o Manchester United x Brighton terá transmissão ao vivo no Star+.

Como assistir online o jogo do Manchester United x Brighton hoje?

Você pode assistir a partida online pelo Star+.

Onde assistir ao vivo o jogo do Manchester United hoje pela Premier League?

O jogo deste domingo, 12h, entre o Manchester United x Brighton terá transmissão ao vivo no Star+.

Como assistir online o jogo do Manchester United hoje?

Você pode assistir a partida online pelo Star+.

Provável escalação do Manchester United

Onana; Wan-Bissaka, Kambwala, Evans, Dalot; McTominay, Mainoo; Antony, Fernandes, Garnacho; Hojlund

Provável escalação do Brighton

Verbruggen; Lamptey, Dunk, Webster, Igor; Gilmour, Gross; Adingra, Pedro, Fati; Welbeck