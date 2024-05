Barcelona x Rayo Vallecano: onde assistir, horário e escalações pela La Liga

O Barcelona e o Rayo Vallecano se enfrentam neste domingo, 19, às 14h, no estádio Olímpico Lluís Companys, na Espanha. A partida é válida pela 37º rodada da La Liga (Campeonato Espanhol) e terá transmissão da ESPN e Star+.

Os times rivais já se enfrentaram 44 vezes ao longo de sua história. O Barça venceu 27 dessas partidas e empatou 10, enquanto o Rayo Vallecano saiu vitorioso em sete confrontos. No jogo mais recente, disputado em 25 de novembro de 2023, pela 14ª rodada de LaLiga, as equipes terminaram empatadas em 1 a 1. Unai López marcou para o Rayo Vallecano e Florian Lejeune, com um gol contra, garantiu o gol do Barcelona.

Onde assistir ao vivo o jogo do Barcelona x Rayo Vallecano hoje pela La Liga?

O jogo deste domingo, 14h, entre o Barcelona x Rayo Vallecano terá transmissão ao vivo no ESPN e Star+.

Como assistir online o jogo do Barcelona x Rayo Vallecano hoje?

Você pode assistir a partida online pelo Star+.

Provável escalação do Barcelona

Ter Stegen; Koundé, Pau Cubarsí, Araújo (Iñigo Martínez), e João Cancelo; Pedri, Gündoğan e Christensen; Lamine Yamal, Lewandowski e Ferran Torres.

Provável escalação do Rayo Vallecano

Dimitr­ievski; Iván Balliu, Mumin, Lejeune e Espino; Ciss e Miguel Crespo; Isi Palazón, Unai López e Álvaro García; Camello.