Jogos de hoje, domingo, 17; onde assistir e horários

Quartas de final do Paulistão, clássio na Copa da Inglaterra e demais competições europeias são os destaques deste domingo.

No Morumbis, o São Paulo encara o Novorizontino buscando uma vaga na semifinal. A equipe se classificou nos últimos minutos no domingo passado, ao vencer o Ituano por 3 a 2 já nos acréscimos.

Na Vila Belmiro, o Santos enfrenta a Portuguesa como favorito a classificação. O Peixe teve a segunda melhor campanha da competição e foi o primeiro a se classificar para esta fase.

Na Inglaterra, o clássico entre Liverpool e Manchester United movimenta o futebol no país. Os Reds, que estão brigando na liderança da Premier League, busca a vaga na semifinal, enquanto o United espera com que o apoio do seu torcedor faça diferença no confronto.

Destaque também para Atlético de Madrid e Barcelona, que se enfrentam pelo Campeonato Espanhol.

Onde assistir ao vivo os jogos de hoje; veja horários

Campeonato Paulista

16h - RB Bragantino x Inter de Limeira - Cazé TV e Paulistão Play

16h - Santos x Portuguesa - TNT, Max e Paulistão Play

- TNT, Max e Paulistão Play 18h - São Paulo x Novorizontino - Record TV, Cazé TV e Paulistão Play

Campeonato Carioca

16h - Nova Iguaçu x Vasco da Gama - Band, BandSports e Canal GOAT

Taça Rio

18h30 - Botafogo x Sampaio Corrêa-RJ - BandSports e Canal GOAT

Campeonato Italiano

08h30 - Juventus x Genoa - ESPN 4 e Star+

11h - Hellas Verona x Milan - ESPN 4 e Star+

14h - Atalanta x Fiorentina - Star+

14h - Roma x Sassuolo - Star+

16h45 - Inter de Milão x Napoli - Star+

Campeonato Francês

09h - Brest x Lille - Star+

13h05 - Rennes x Olympique de Marselha - Star+

16h - Montpellier x PSG - Star+

Campeonato Escocês

09h - Dundee x Rangers - Star+

Campeonato Belga

09h30 - STVV x Club Brugge - Star+

12h - Royal Antwerp x Union Saint Gilloise - Star+

Copa da Inglaterra

09h45 - Chelsea x Leicester - ESPN e Star+

12h30 - Manchester United x Liverpool - ESPN e Star+

Campeonato Espanhol

10h - Sevilla x Celta Vigo - Star+

12h15 - Las Palmas x Almeria - Star+

12h15 - Villarreal x Valencia - ESPN 2 e Star+

14h30 - Rayo Vallecano x Real Betis - Star+

16h45 - Atlético de Madrid x Barcelona - ESPN e Star+

Campeonato Turco

10h - Kasimpasa x Galatasaray - Star+

14h30 - Trabzonspor x Fenerbahçe - Star+

Campeonato Holandês

10h30 - Heerenveen x Feyenoord - Star+

12h45 - Sparta Rotterdam x Ajax - Star+

16h - PSV x Twente - Star+

Premier League

11h - West Ham x Aston Villa - ESPN 3 e Star+

Campeonato Alemão

11h30 - Freiburg x Bayer Leverkusen - Canal GOAT e Onefootball

13h30 - Borussia Dortmund x Eintracht Frankfurt - SporTV, CazéTV (Youtube) e Onefootball (Tempo Real)

Campeonato Português

15h - Casa Pia x Benfica - Star+

17h30 - Sporting x Boavista - Star+

Campeonato Gaúcho

16h - Juventude x Internacional - Premiere

Campeonato Mineiro

19h - América-MG x Atlético-MG - Premiere

Campeonato Catarinense

19h30 - Criciúma x Hercílio Luz - MB TV Lives (Youtube)

Campeonato Pernambucano

16h - Retrô FC x Náutico - Canal GOAT

Campeonato Baiano

16h - Vitória x Barcelona-BA - TVE Bahia

Copa da Liga Argentina

18h30 - River Plate x Gimnasia La Plata - Star+

Onde assistir ao vivo o jogo do São Paulo hoje pelo Paulistão ?

O jogo São Paulo e Novorizontino terá transmissão da Record TV, Cazé TV e Paulistão Play.

Onde irá transmitir o jogo do Santos hoje pelo Campeonato Paulista?

O jogo do Santos hoje terá transmissão da TNT, Max e Paulistão Play.

Em que lugar irá transmitir o jogo do Vasco hoje?

O jogo do Vasco hoje terá transmissão da Band, BandSports e Canal GOAT.

Manchester United x Liverpool vai passar na ESPN?

Sim, Manchester United x Liverpool terá transmissão da ESPN e Star+.

