Manchester United x Liverpool: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copa da Inglaterra

Manchester United e Liverpool se enfrentam neste domingo, 17, ao 12h30, no estádio Old Trafford, em Manchester, Inglaterra.A partida é pelas quartas de final da Copa da Inglaterra e terá transmissão ao vivo da ESPN e Star+.

Na Inglaterra, o clássico entre Liverpool e Manchester United movimenta o futebol no país. Os Reds, que estão brigando na liderança da Premier League, busca a vaga na semifinal, enquanto o United espera com que o apoio do seu torcedor faça diferença no confronto

Onde assistir ao vivo o jogo do Manchester United x Liverpool hoje pela Copa da Inglaterra?

O jogo deste domingo, ao 12h30, entre Manchester United e Liverpool terá transmissão da ESPN e Star+.

Como assistir online o jogo do Liverpool hoje?

Você pode assistir a partida online pela plataforma de streaming Star+

Provável escalação do Manchester United

Onana, Wan-Bissaka, Evand, Varane e Shaw; McTominay, Amrabat e Mainoo; Antony, Garnacho e Hojlund

Provável escalação da Liverpool