Santos x Portuguesa: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Paulista

O Santos e Portuguesa se enfrentam neste domingo, 17, às 20h15, Estádio da Vila Belmiro, em São Paulo. A partida é válida pelas quartas de final do Campeonato Paulista e terá transmissão da TNT, Max e Paulistão Play.

O Santos garantiu o primeiro lugar no Grupo A e conquistou a segunda melhor performance da fase inicial, sendo superado apenas pelo Palmeiras na classificação geral. O time alvinegro terá o apoio de sua torcida na Vila Belmiro e enfrentará as eliminatórias do Campeonato Paulista pela primeira vez desde 2020.

Por sua vez, a Portuguesa assegurou a segunda colocação no Grupo A para avançar às eliminatórias. Apesar de ter obtido uma das piores campanhas da fase inicial do Paulistão, a Lusa conseguiu garantir sua vaga nas eliminatórias. Nenhuma outra equipe do grupo teria se classificado para essa fase da competição.

Onde assistir ao vivo o jogo do Santos e Portuguesa hoje pelo Campeonato Paulista?

O jogo deste domingo, às 20h15 , entre Santos e Portuguesa terá transmissão ao vivo na TNT, Paulistão Play e Max.

Como assistir online o jogo do Santos e Portuguesa

hoje?

Você pode assistir a partida online pela TNT, Paulistão Play e Max.

Provável escalação do Santos

João Paulo; Aderlan, Gil, Joaquim e Felipe Jonatan; João Schmitd, Diego Pituca e Otero; Willian, Morelos e Guilherme.

Técnico: Fábio Carrille.

Provável escalação do Portuguesa

Thomazella; Robson, Patrick e Yeferson Quintana; Talles, Ricardinho, Zé Ricardo, Chrigor e Eduardo Diniz; Maceió e Victor Andrade.