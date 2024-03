Barcelona x Atlético de Madrid: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Espanhol

O Barcelona e o Atlético de Madrid se enfrentam neste domingo, 17, às 16h45, Estádio Cívitas Metropolitano. A partida é válida pela 29º rodada do Campeonato Espanhol e terá transmissão da ESPN e Star+.

Atualmente em quarto lugar, com 55 pontos, o Atlético de Madrid continua a consolidar sua posição no G4. Em sua última partida, avançou na Champions League ao derrotar a Inter de Milão nos pênaltis, após um empate por 2 x 1 no tempo regular e na prorrogação, seguindo uma derrota para o Cádiz por 2 x 0. Anteriormente, conquistou uma vitória por 2 x 1 sobre o Betis, mas foi eliminado da Copa do Rei na semifinal ao perder por 3 x 0 para o Athletic Bilbao.

À frente, o Barcelona ocupa o terceiro lugar, com 61 pontos, mantendo-se na disputa pelo título, apesar da diferença de oito pontos para o rival Real Madrid. Também na corrida pela Champions League, o Barcelona avançou para as quartas de final ao vencer o Napoli por 3 x 1, depois de derrotar o Mallorca por 1 x 0. Antes disso, empatou em 0 x 0 com o Athletic Bilbao e obteve uma vitória expressiva sobre o Getafe por 4 x 0.

Onde assistir ao vivo o jogo do Barcelona e o Atlético de Madrid hoje pelo Campeonato Espanhol?

O jogo deste domingo, às 16h45 , entre Barcelona e Atlético de Madrid terá transmissão ao vivo na ESPN e Star+.

Como assistir online o jogo do Barcelona e o Atlético de Madrid hoje?

Você pode assistir a partida online pela Star+.

Provável escalação do Barcelona

Ter Stegen; Koundé, Araújo, Cubarsi e Iñígo Martínez; Christensen, João Cancelo e Gündogan; Lamine Yamal, Raphinha e Lewandowski.

Técnico: Xavi.

Provável escalação do Atlético de Madrid

Jan Oblak; Gabriel Paulista (Stefan Savic), Witsel e Hermoso; Llorente, Saúl, Koke, De Paul e Samuel Lino; Depay e Morata.