Jogos da NBA desta sexta-feira, 13: horários e onde assistir

Com direito a Timberwolves x Warriors, a rodada desta sexta-feira promete movimentar a NBA com oito jogos

NBA: Grizzlies e Pistons abrem a noite de confrontos dessa sexta-feira (Tim Warner/Getty Images)

Publicado em 13 de março de 2026 às 06h45.

A NBA volta à quadra nesta sexta-feira, 13, com oito jogos na programação. A rodada começa às 20h30, com quatro partidas, e termina às 23h30. Veja a lista completa de duelos, horários e onde assistir.

Jogos da NBA hoje, 13/03

20h30

Memphis Grizzlies x Detroit Pistons, às 20h30 - League Pass

New York Knicks x Indiana Pacers, às 20h30 - League Pass

Phoenix Suns x Toronto Raptors, às 20h30 - League Pass

Cleveland Cavaliers x Dallas Mavericks, às 20h30 - Amazon Prime Video

21h

New Orleans Pelicans x Houston Rockets, às 21h - League Pass

23h

Minnesota Timberwolves x Golden State Warriors, às 23h - Amazon Prime Video

Utah Jazz x Portland Trail Blazers, às 23h - League Pass

23h30

Chicago Bulls x Los Angeles Clippers, às 23h30 - League Pass

Destaques da rodada da NBA nesta sexta

A rodada reúne um confronto de peso entre Cavaliers e Mavericks, além do duelo entre Timberwolves e Warriors. No encerramento da noite, Bulls e Clippers fecham a programação às 23h30.

