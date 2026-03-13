Jogos da NBA desta sexta-feira, 13: horários e onde assistir

NBA: Grizzlies e Pistons abrem a noite de confrontos dessa sexta-feira (Tim Warner/Getty Images)
Freelancer
Publicado em 13 de março de 2026 às 06h45.
A NBA volta à quadra nesta sexta-feira, 13, com oito jogos na programação. A rodada começa às 20h30, com quatro partidas, e termina às 23h30. Veja a lista completa de duelos, horários e onde assistir.
20h30
Memphis Grizzlies x Detroit Pistons, às 20h30 - League Pass
New York Knicks x Indiana Pacers, às 20h30 - League Pass
Phoenix Suns x Toronto Raptors, às 20h30 - League Pass
Cleveland Cavaliers x Dallas Mavericks, às 20h30 - Amazon Prime Video
21h
New Orleans Pelicans x Houston Rockets, às 21h - League Pass
23h
Minnesota Timberwolves x Golden State Warriors, às 23h - Amazon Prime Video
Utah Jazz x Portland Trail Blazers, às 23h - League Pass
23h30
Chicago Bulls x Los Angeles Clippers, às 23h30 - League Pass
A rodada reúne um confronto de peso entre Cavaliers e Mavericks, além do duelo entre Timberwolves e Warriors. No encerramento da noite, Bulls e Clippers fecham a programação às 23h30.