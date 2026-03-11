Jogador supera Kobe Bryant e bate recorde de pontuação na NBA

Bam Adebayo entrou para a história da NBA nesta terça-feira, 10, no jogo entre Miami Heat e Washington Wizards. A partida, que terminou com vitória de 150 a 129 para a equipe da Flórida, teve a marca impressionante de 83 pontos do pivô, superando o feito da lenda Kobe Bryant, que marcou 81 pontos em 2006.

A atuação também rendeu outros recordes. Bam quebrou a marca de pontos em um único jogo pelo Miami Heat, que era de 61 pontos e pertencia a LeBron James. Outro recorde foi o de lances livres convertidos em uma partida: 36 acertos. O recorde anterior era de 28, estabelecido por Adrian Dantley pelo Utah Jazz, em 1984.

Primeiro tempo decisivo para o recorde

A atuação começou com um primeiro período de alto volume ofensivo. Sem Tyler Herro, Norman Powell e Andrew Wiggins disponíveis, Adebayo assumiu a responsabilidade ofensiva e marcou 31 pontos logo nos minutos iniciais da partida.

Ao término do primeiro quarto, o pivô ultrapassou sua antiga marca pessoal na NBA, que era de 41 pontos, alcançando o recorde em apenas 18 minutos de jogo. Com o desempenho em alta, passou a concentrar boa parte das posses ofensivas da equipe de Miami.

Wizards reforçam marcação sobre Adebayo

Com o recorde cada vez mais próximo, o astro americano permaneceu em quadra por mais tempo. No último período, mesmo com o jogo encaminhado, seus companheiros continuaram buscando o pivô nas posses.

Os Wizards intensificaram a marcação para evitar uma maior pontuação do pivô. Mais desgastado fisicamente, Adebayo reduziu o volume de arremessos e passou a contribuir também com assistências, embora continuasse pontuando, principalmente em lances livres.

Marca histórica e ovacionado pela torcida

O recorde foi confirmado justamente em uma cobrança de lance livre. Pouco depois de atingir a marca histórica, Adebayo foi substituído e recebeu aplausos dos companheiros e da torcida presente na arena de Miami.

