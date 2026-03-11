Esporte

Jogador supera Kobe Bryant e bate recorde de pontuação na NBA

Bam Adebayo, pivô do Miami Heat, supera sua melhor marca na liga e tem atuação dominante contra o Washington Wizards

Bam Adebayo: astro do Miami Heat bate recorde histórico da NBA

Bam Adebayo: astro do Miami Heat bate recorde histórico da NBA

Renan Rodrigues
Renan Rodrigues

Freelancer

Publicado em 11 de março de 2026 às 11h16.

Última atualização em 11 de março de 2026 às 11h18.

Tudo sobreBasquete
Saiba mais

Bam Adebayo entrou para a história da NBA nesta terça-feira, 10, no jogo entre Miami Heat e Washington Wizards. A partida, que terminou com vitória de 150 a 129 para a equipe da Flórida, teve a marca impressionante de 83 pontos do pivô, superando o feito da lenda Kobe Bryant, que marcou 81 pontos em 2006.

A atuação também rendeu outros recordes. Bam quebrou a marca de pontos em um único jogo pelo Miami Heat, que era de 61 pontos e pertencia a LeBron James. Outro recorde foi o de lances livres convertidos em uma partida: 36 acertos. O recorde anterior era de 28, estabelecido por Adrian Dantley pelo Utah Jazz, em 1984.

Primeiro tempo decisivo para o recorde

A atuação começou com um primeiro período de alto volume ofensivo. Sem Tyler Herro, Norman Powell e Andrew Wiggins disponíveis, Adebayo assumiu a responsabilidade ofensiva e marcou 31 pontos logo nos minutos iniciais da partida.

Ao término do primeiro quarto, o pivô ultrapassou sua antiga marca pessoal na NBA, que era de 41 pontos, alcançando o recorde em apenas 18 minutos de jogo. Com o desempenho em alta, passou a concentrar boa parte das posses ofensivas da equipe de Miami.

Wizards reforçam marcação sobre Adebayo

Com o recorde cada vez mais próximo, o astro americano permaneceu em quadra por mais tempo. No último período, mesmo com o jogo encaminhado, seus companheiros continuaram buscando o pivô nas posses.

Os Wizards intensificaram a marcação para evitar uma maior pontuação do pivô. Mais desgastado fisicamente, Adebayo reduziu o volume de arremessos e passou a contribuir também com assistências, embora continuasse pontuando, principalmente em lances livres.

Marca histórica e ovacionado pela torcida

O recorde foi confirmado justamente em uma cobrança de lance livre. Pouco depois de atingir a marca histórica, Adebayo foi substituído e recebeu aplausos dos companheiros e da torcida presente na arena de Miami.

Quem mais pontuou em um jogo na NBA? Veja o ranking

  1. Wilt Chamberlain: 100 pontos (1962)
  2. Bam Adebayo: 83 pontos (2026)
  3. Kobe Bryant: 81 pontos (2006)
  4. Wilt Chamberlain: 78 pontos (1961)
  5. Luka Doncic: 73 pontos (2024)
  6. David Thompson: 73 pontos (1978)
  7. Wilt Chamberlain: 73 pontos (1962)
  8. Wilt Chamberlain: 73 pontos (1962)
  9. Wilt Chamberlain: 72 pontos (1962)
  10. Damian Lillard: 71 pontos (2023)
  11. Donovan Mitchell: 71 pontos (2023)
  12. David Robinson: 71 pontos (1994)
  13. Elgin Baylor: 71 pontos (1960)
Acompanhe tudo sobre:BasqueteNBA

Mais de Esporte

Irã desiste da Copa de 2026 após escalada de conflito com EUA

Atlético-MG x Internacional: horário, onde assistir e prováveis escalações

Bahia x Vitória: horário, onde assistir e prováveis escalações

Jogos da Copa do Brasil desta quarta-feira, 11: horários e onde assistir

Mais na Exame

Ciência

O que cientistas encontraram escondido no solo do Atacama

Mercados

Ação da Smart Fit sobe mais de 6% após balanço do 4º tri

Future of Money

Por que o bitcoin voltou a subir mesmo com tensão no Oriente Médio?

Mercado Imobiliário

Primeira casa de bairro 3D fica pronta e está a venda na Califórnia