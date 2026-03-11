Jogador supera Kobe Bryant e bate recorde de pontuação na NBA

Bam Adebayo: astro do Miami Heat bate recorde histórico da NBA
Publicado em 11 de março de 2026 às 11h16.
Última atualização em 11 de março de 2026 às 11h18.
Bam Adebayo entrou para a história da NBA nesta terça-feira, 10, no jogo entre Miami Heat e Washington Wizards. A partida, que terminou com vitória de 150 a 129 para a equipe da Flórida, teve a marca impressionante de 83 pontos do pivô, superando o feito da lenda Kobe Bryant, que marcou 81 pontos em 2006.
A atuação também rendeu outros recordes. Bam quebrou a marca de pontos em um único jogo pelo Miami Heat, que era de 61 pontos e pertencia a LeBron James. Outro recorde foi o de lances livres convertidos em uma partida: 36 acertos. O recorde anterior era de 28, estabelecido por Adrian Dantley pelo Utah Jazz, em 1984.
A atuação começou com um primeiro período de alto volume ofensivo. Sem Tyler Herro, Norman Powell e Andrew Wiggins disponíveis, Adebayo assumiu a responsabilidade ofensiva e marcou 31 pontos logo nos minutos iniciais da partida.
Ao término do primeiro quarto, o pivô ultrapassou sua antiga marca pessoal na NBA, que era de 41 pontos, alcançando o recorde em apenas 18 minutos de jogo. Com o desempenho em alta, passou a concentrar boa parte das posses ofensivas da equipe de Miami.
Com o recorde cada vez mais próximo, o astro americano permaneceu em quadra por mais tempo. No último período, mesmo com o jogo encaminhado, seus companheiros continuaram buscando o pivô nas posses.
Os Wizards intensificaram a marcação para evitar uma maior pontuação do pivô. Mais desgastado fisicamente, Adebayo reduziu o volume de arremessos e passou a contribuir também com assistências, embora continuasse pontuando, principalmente em lances livres.
O recorde foi confirmado justamente em uma cobrança de lance livre. Pouco depois de atingir a marca histórica, Adebayo foi substituído e recebeu aplausos dos companheiros e da torcida presente na arena de Miami.
