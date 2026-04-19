Coritiba x Atlético-MG: horário, onde assistir e prováveis escalações

Hulk: Jogador do Atlético será fundamental para clube buscar a vitória no Brasileirão ( (Foto: Marco Buenavista/Sports Press Photo/Getty Images))
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Publicado em 19 de abril de 2026 às 06h47.
Coritiba x Atlético-MG se enfrentam neste domingo, 19, às 16h, no estádio Couto Pereira, em Curitiba. A partida é válida pela 12.ª rodada do Brasileirão.
O duelo é importante para as duas equipes. Ambas estão separadas por apenas dois pontos na tabela, e o confronto é visando a parte de cima da competição.
Na sétima posição está o Coritiba, com 16 pontos, mas há quatro jogos sem vencer. Do outro lado está o Atlético-MG, na oitava posição, com 14 pontos.
O Coxa não vence desde o dia 18 de março, quando triunfou sobre o Mirassol por 1 a 0. Desde então, soma três empates e uma derrota, incluindo o clássico contra o Athletico.
Como mandante, o Coxa tem um desempenho que preocupa. Em cinco jogos no Couto Pereira em 2026, foram apenas cinco pontos conquistados, com uma vitória, dois empates e duas derrotas. A campanha é uma das piores da Série A.
O Galo vive uma realidade bastante parecida. O clube tem um desempenho ruim jogando fora de casa, tendo apenas uma vitória fora de seus domínios, com cinco derrotas.
Além disso, o time de Eduardo Domínguez vem de derrota por 1 a 0 para o Santos na última rodada. No entanto, pela Sul-Americana, venceu o Juventud, do Uruguai, por 2 a 1. Hulk, Natanael e Lyanco foram preservados do jogo contra os uruguaios.
O duelo entre Coritiba x Atlético-MG terá transmissão da TV Globo - Paraná e Minas, e do Premiere.
Pedro Rangel; JP Chermont, Jacy, Maicon e Bruno Melo; Sebastián Gómez e Paulista; Lucas Ronier, Josué e Breno Lopes; Pedro Rocha.
Everson; Natanael, Lyanco, Ruan Tressoldi e Renan Lodi; Alan Franco, Tomás Pérez e Victor Hugo; Cuello, Hulk e Reinier.