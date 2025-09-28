Corinthians x Flamengo: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

O Corinthians e o Flamengo se enfrentam neste domingo, 28, às 20h30, na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 25ª rodada do Brasileirão 2025. O clássico nacional terá transmissão ao vivo na Record, CazéTV (YouTube) e no Premiere.
O Timão chega pressionado após derrota por 1 a 0 para o Sport na última rodada, resultado que intensificou a crise no clube. Na sexta-feira, torcedores organizados foram ao CT Dr. Joaquim Grava protestar contra as atuações da equipe. Dorival Júnior deve lidar com desfalques importantes: Memphis, Garro e Carrillo seguem fora por lesão.
Do outro lado, o Flamengo vive momento de confiança. Apesar da derrota por 1 a 0 para o Estudiantes, na Argentina, pela Libertadores, o Rubro-Negro garantiu a classificação à semifinal nos pênaltis. No Brasileirão, o time comandado por Filipe Luís lidera a tabela. Para o duelo, Ayrton Lucas cumpre suspensão, enquanto Pulgar está em transição física e deve ser ausência.
Prováveis escalações:
- Corinthians: Hugo Souza; André Ramalho, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Matheuzinho, Maycon, José Martínez, Breno Bidon e Matheus Bidu; Yuri Alberto e Gui Negão. Técnico: Dorival Júnior.
- Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho (De La Cruz), Saúl e De Arrascaeta; Samuel Lino, Gonzalo Plata e Pedro. Técnico: Filipe Luís.
Onde assistir ao vivo o jogo Corinthians x Flamengo hoje pelo Brasileirão?
O jogo deste domingo, 20h30, entre o Corinthians e o Flamengo terá transmissão ao vivo na Record, CazéTV e Premiere.
Como assistir online o jogo Corinthians x Flamengo hoje?
Você pode assistir à partida online pelo Globoplay e pelo canal CazéTV, no YouTube.
