Internacional fecha o maior contrato de patrocínio da sua história

O Internacional anunciou nesta terça-feira, 11, a nova patrocinadora máster do clube, Alfa, que vai estampar a marca no clube pelos próximos três anos.

O contrato assinado gira em torno dos R$215 milhões, se tornando o maior patrocínio máster entre os clubes fora do eixo Rio-São Paulo. A marca será exposta nos uniformes da equipe masculina e feminina do Sport Club Internacional.

É a estreia da plataforma de apostas esportivas no Brasil, que está regularizada para fazer as operações no país de maneira legal.

“O embarque da Alfa na nossa jornada de crescimento é um sinal claro de que o planejamento realizado foi percebido pelo mercado. Estamos colocando o Internacional na vanguarda do setor, combinando análise de dados, criatividade e alto poder de execução. Este é o inicio de um esforço ainda maior do clube para aumentar nossas receitas e com isso sermos cada vez mais competitivos. A Alfa está conectada com estes objetivos", afirma o presidente do Internacional, Alessandro Barcellos.

Além da exposição na camisa, a parceria inclui um ecossistema completo de ativações, como expansão da base de clientes da Alfa em estados estratégicos como RS, SC, PR e Centro-Oeste, regiões com forte presença de torcedores colorados; programas de jogo responsável e engajamento da torcida; plataformas de networking e campanhas OOH; ativações institucionais voltadas para a mobilização da torcida e fortalecimento da marca.

A busca por novas receitas no Internacional vem sendo uma premissa na atual temporada. Além do patrocinador máster, o maior da história, o clube negocia outras propriedades, buscando alternativas junto às áreas do marketing e negócios e elevando a atratividade do clube no mercado.

Esse movimento incluiu um processo estratégico de reprecificação dos ativos, ampliação do time de inteligência de mercado e investimentos robustos em tecnologia e mensuração de resultados. A nova abordagem resultou na atração de novos parceiros e valorização recorde do espaço principal no uniforme.