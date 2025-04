Internacional atinge 150 mil sócios e se consolida como segundo maior do Brasil

O Internacional alcançou nesta quarta-feira, 23, a marca histórica de 150 mil sócios-torcedores, consolidando-se como o segundo clube com maior número de associados no Brasil, ficando atrás apenas do Palmeiras, que atualmente conta com 178.500 sócios.

Este feito foi alcançado após um período de superação das adversidades enfrentadas no último ano, com o clube investindo na valorização do associado e na oferta de benefícios exclusivos, refletindo não apenas o amor da torcida, mas também o compromisso de todas as áreas para alcançar essa meta durante a gestão atual.

O presidente Alessandro Barcellos celebrou o recorde como um símbolo da grandeza colorada, afirmando que essa marca histórica traz ainda mais responsabilidades para a liderança do Clube do Povo.

"A marca de 150 mil sócios é a prova da grandeza do Sport Club Internacional e da confiança que nossa torcida deposita no clube. Esse resultado valoriza nossa história, fortalece nosso futuro e reflete a paixão, a lealdade e o compromisso do torcedor em construir um Inter cada vez mais forte, competitivo e representativo. Seguiremos trabalhando para retribuir essa confiança. Juntos, alcançaremos novos feitos dentro e fora de campo", comentou Barcellos.

O impacto da valorização do sócio para o Internacional

Para o vice-presidente de marketing do Internacional, Nelson Pires, essa marca histórica demonstra que o clube e a torcida estão em sintonia. "O torcedor entendeu que uma das maiores forças do Inter é sua associação. O maior patrimônio do Colorado é seu quadro social. Quanto mais sócios, mais receita, mais condições de termos um time forte, mas, também um Clube gigante, de representatividade nacional. E isso é o que nos diferencia", destacou Nelson Pires.

De acordo com o vice-presidente, as ações de valorização dos sócios, como a oferta de experiências exclusivas no Beira-Rio e vantagens comerciais, ajudaram o clube a atingir esse resultado.

Entre os benefícios de ser sócio, destacam-se: descontos em postos Sim, 15% na Inter Store, 40% na Panvel, cashback no Zé Delivery, 20% na operadora Dalhe Inter, além de experiências como o "Chute a Gol", entrada em campo com os jogadores e o projeto "Aniversariantes Colorados".

O crescimento sustentável do quadro social do Inter

"O Inter sempre foi um exemplo na união com sua torcida e engajamento de sócios. Mesmo com todas as adversidades dos últimos tempos, temos crescido consistentemente nosso quadro social. Superar a marca de 150 mil associados era um objetivo de curto prazo e se tornou um pouco mais difícil com tudo que nosso povo passou recentemente", afirmou Pedro Azambuja, Diretor Executivo de B2C. "No entanto, no último ano, jamais estivemos abaixo dos 140 mil, e sempre ficamos entre os três maiores do Brasil."

O clube destaca ainda que, além da ampliação da base de sócios, está focado em aumentar o valor gerado por essa base, com ações que envolvem experiências exclusivas, engajamento omnichannel, produtos digitais e tecnologia embarcada.

Mercado de sócios no Brasil: concorrência crescente

A tendência de aumento de sócios também é observada nos outros grandes clubes do Brasil. Palmeiras, Flamengo e Corinthians vêm reformulando seus planos de sócios, buscando atrair mais associados e aumentar a receita proveniente desse programa. Estima-se que esses clubes gerem entre R$ 4 milhões e R$ 6 milhões mensais com os programas de sócios.

Além do Palmeiras (178.500) e Internacional (150.000), outros clubes com grandes bases de associados incluem o Atlético-MG (109.600), Grêmio (102.200), Corinthians (92.000), Flamengo (80.000) e Botafogo (70.000).

“O Palmeiras atingiu quase 200 mil sócios porque apostou numa estratégia muito boa de cross-sell com o Palmeiras Pay. Talvez tenha sido o primeiro clube brasileiro a entender que existe um ecossistema de produtos que podem potencializar um ao outro”, observa Henrique Guidi, diretor de clubes da Agência End to End, que gerencia o programa de sócios do Palmeiras.

Para Henrique Borges, VP executivo de vendas, marketing e novos negócios na Somos Young, a chave para o sucesso no relacionamento com a torcida está no engajamento contínuo. “Ingressos e benefícios já viraram commodity. O marketing atual visa a junção entre experiência e tecnologia para gerar conexão com seu público. Compreender de que forma posso me aproximar e ampliar os pontos de contato entre clube e torcida é fundamental para o sucesso do programa de sócio-torcedor.”