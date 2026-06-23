Esporte

Fase de grupos copa 2026

Jogos de hoje da Copa do Mundo 2026: veja as partidas desta terça, 23

Para a segunda rodada, a bola vai rolar para as seleções dos grupos K e L, com destaque para Inglaterra e Portugal em campo

Harry Kane: com o atacante inglês em campo, a bola vai rolar para o fechamento da 2ª rodada da fase de grupos (AFP)

Harry Kane: com o atacante inglês em campo, a bola vai rolar para o fechamento da 2ª rodada da fase de grupos (AFP)

Alan Favaron
Alan Favaron

Colaborador

Publicado em 23 de junho de 2026 às 06h18.

Última atualização em 23 de junho de 2026 às 06h25.

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Nesta terça-feira, dia 23, mais oito seleções voltam a campo para fechar os jogos da segunda rodada. A bola vai rolar para as seleções dos grupos K e L, com destaque para Inglaterra e Portugal em campo.

A primeira partida do dia será entre Portugal e Uzbequistão, em duelo válido pela chave K. Enquanto os portugueses começaram o Mundial com um empate, os uzbeques foram derrotados pela Colômbia. A partida acontecerá às 14h (horário de Brasília), no NRG Stadium, em Houston.

Na sequência, a Inglaterra enfrenta Gana pelo Grupo L. Os ingleses estrearam com vitória e querem se manter com 100% de aproveitamento, enquanto os ganenses querem surpreender e chegar ao segundo triunfo. O duelo será às 17h (horário de Brasília), no Gillette Stadium, em Boston.

Já às 20h (horário de Brasília), será a vez de Croácia e Panamá. As duas equipes estrearam com derrota e querem se recuperar nesta rodada para continuar sonhando com a classificação. O duelo será no BMO Field, em Toronto.

Por fim, para fechar a terça-feira de jogos, Colômbia e República Democrática do Congo duelam pelo Grupo K. Os colombianos querem a segunda vitória no torneio, já os congoleses estrearam com empate e, por isso, buscam conquistar seu primeiro triunfo. O confronto será no Estádio AKRON, em Guadalajara.

Onde assistir aos jogos de hoje, terça, 23

  • Portugal x Uzbequistão - CazéTV
  • Inglaterra x Gana - CazéTV, Globo, SporTV, NSports, SBT e ge.tv
  • Croácia x Panamá - CazéTV
  • Colômbia x RD Congo - CazéTV, Globo e SporTV
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