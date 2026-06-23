Jogos de hoje da Copa do Mundo 2026: veja as partidas desta terça, 23

Harry Kane: com o atacante inglês em campo, a bola vai rolar para o fechamento da 2ª rodada da fase de grupos (AFP)
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Publicado em 23 de junho de 2026 às 06h18.
Última atualização em 23 de junho de 2026 às 06h25.
Nesta terça-feira, dia 23, mais oito seleções voltam a campo para fechar os jogos da segunda rodada. A bola vai rolar para as seleções dos grupos K e L, com destaque para Inglaterra e Portugal em campo.
A primeira partida do dia será entre Portugal e Uzbequistão, em duelo válido pela chave K. Enquanto os portugueses começaram o Mundial com um empate, os uzbeques foram derrotados pela Colômbia. A partida acontecerá às 14h (horário de Brasília), no NRG Stadium, em Houston.
Na sequência, a Inglaterra enfrenta Gana pelo Grupo L. Os ingleses estrearam com vitória e querem se manter com 100% de aproveitamento, enquanto os ganenses querem surpreender e chegar ao segundo triunfo. O duelo será às 17h (horário de Brasília), no Gillette Stadium, em Boston.
Já às 20h (horário de Brasília), será a vez de Croácia e Panamá. As duas equipes estrearam com derrota e querem se recuperar nesta rodada para continuar sonhando com a classificação. O duelo será no BMO Field, em Toronto.
Por fim, para fechar a terça-feira de jogos, Colômbia e República Democrática do Congo duelam pelo Grupo K. Os colombianos querem a segunda vitória no torneio, já os congoleses estrearam com empate e, por isso, buscam conquistar seu primeiro triunfo. O confronto será no Estádio AKRON, em Guadalajara.