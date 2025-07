Inglaterra vence Espanha nos pênaltis e é bicampeã da Eurocopa feminina

A Inglaterra conquistou a Eurocopa feminina pela segunda vez consecutiva ao derrotar a Espanha nos pênaltis (1 a 1 após prorrogação, 3 a 1 nas penalidades) na final disputada em Basileia, na Suíça, neste domingo (27).

A meio-campista Mariona Caldentey abriu o placar para a seleção espanhola com um gol de cabeça aos 25 minutos, e a atacante Alessia Russo empatou, também com uma cabeçada, no início do segundo tempo (57').

Três anos após o primeiro título, conquistado em casa, as inglesas venceram nos pênaltis, se beneficiando dos erros nas cobranças de três espanholas, incluindo da duas vezes vencedora da Bola de Ouro, Aitana Bonmati.