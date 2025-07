Brasil sofre virada da Itália e fica com a prata da Liga das Nações de Vôlei Feminino (pela 4ª vez)

A seleção brasileira feminina de vôlei não conseguiu conter o ímpeto e o favoritismo da Itália neste domingo (27), em Lodz, na Polônia, e ficou com a medalha de prata da Liga das Nações (LNF).

As atuais campeões olímpicas e agora bi da LNF venceram a final por 3 sets a 1, com parciais de 22/25, 25/18, 25/22 e 25/22. O resultado fez com que o Brasil ficasse com o vice do torneio pela quarta vez em sete edições.

Já a Itália, por sua vez, se consolida cada vez mais como a principal seleção de vôlei feminino do cenário mundial. As europeias empataram com os Estados Unidos como o time mais vencedor da LNF, com três títulos (2022, 2024 e 2025).

O Brasil segue em busca do primeiro título.

Ao todo, a seleção brasileira realizou 15 partidas na Liga das Nações, com 13 vitórias, um desempenho consistente e aproveitamento de 86,6%.

Set a set

Por mais que o favoritismo fosse da Itália, foi a seleção brasileira quem tomou as rédeas no início da partida. Com boas defesas e sabendo aproveitar os erros das italianas, o Brasil abriu vantagem de quatro pontos no início do primeiro set, quando chegou a vencer por 8 a 4.

Depois, as agora bicampeãs consecutivas e tri no geral reagiram e conseguiram virar o set. Com um 21 a 17, as europeias pareciam ter a vitória encaminhada. No entanto, com uma sequência de sete pontos, o time de Zé Roberto Guimarães se reergueu e fechou o placar em 25 a 22.

Nos sets seguintes, porém, o jogo virou. Foi a seleção brasileira quem colecionou erros e permitiu que a Itália os aproveitasse para pontuar em sequência. No segundo, vencido pelas italianas por 25 a 18, elas chegaram a abrir 13 a 5 com certa facilidade. Depois, foi só administrar.

Já no terceiro, que as europeias levaram a melhor por 25 a 22, o Brasil entregou, só nos cinco primeiros pontos da Itália, três bolas em erros de ataque.