Hugo Calderano avança e mira novo título na Copa do Mundo de tênis de mesa

Número três do mundo vence Togami por 4 a 3 e enfrenta Lebrun por vaga na semifinal neste sábado, 4

(Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 3 de abril de 2026 às 15h54.

O brasileiro Hugo Calderano avançou às quartas de final da Copa do Mundo de tênis de mesa nesta sexta-feira, 3, após vitória sobre o japonês Shunsuke Togami.

A partida ocorreu na Galaxy Arena, em Macau, na China. Calderano venceu por 4 sets a 3, com parciais de 11/6, 8/11, 4/11, 11/4, 10/12, 11/4 e 11/9.

Atual número três do mundo, o brasileiro busca o bicampeonato do torneio. Em abril do ano passado, conquistou o título inédito da competição em Macau.

Na ocasião, tornou-se o primeiro atleta das Américas a vencer o torneio, até então dominado por europeus e asiáticos.

O próximo adversário será o francês Alexis Lebrun, número 14 do mundo. O confronto acontece neste sábado, 4, às 9h, no horário de Brasília, e vale vaga na semifinal.

