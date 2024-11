Holanda x Hungria: onde assistir e horário pelo UEFA Nations League

A seleção da Holanda enfrenta a Hungria neste sábado, 16, às 16h45, no Johan Cruijff Arena. A partida é válida pela UEFA Nations League e o jogo terá transmissão ao vivo pelo Disney+.

As duas equipes disputam a segunda posição no Grupo 3 da Liga e no primeiro jogo ficaram empatadas em 1x1.

Onde assistir ao vivo o jogo Holanda x Hungria hoje pelo UEFA Nations League?

O jogo deste sábado, às 16h45, entre Holanda e Hungria terá transmissão ao vivo no Disney+.

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.